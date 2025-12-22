2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」3月生まれ（3月5日生まれ～4月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、3月生まれ（3月5日生まれ～4月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月は、あなたの実力が遺憾なく発揮される月となるでしょう。仕事量は増加しますが、特に数値に関する分野で専門性を生かせる機会が訪れます。会議や打ち合わせの場でも、あなたの能力を効果的にアピールできる場面が増えることでしょう。金運も上昇基調にあり、節約や着実な投資計画がおすすめです。長期的な資産運用や財務計画を立てるには良い月で、金運アップの種まきをしていきましょう。恋愛面では、パートナーをお探しの方も交際中の方も、パートナーや気になるお相手からの好意的な反応が期待できそう。特に新たな出会いを求める方には、信頼できる魅力的な人物との出会いが訪れる可能性が出ています。パートナーがいる方は、月の前半で意思疎通の難しさを感じる場面もありますが、後半には関係が円満になっていくでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。