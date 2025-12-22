2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」2月生まれ（2月4日生まれ～3月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2月生まれ（2月4日生まれ～3月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。人との絆が深まる時期です。新規のビジネスやパートナーシップ、会議や打ち合わせなど、コミュニケーションの機会が豊富に訪れるでしょう。プレゼンの機会があれば、評価を高める絶好のチャンスとなります。 また、12月は運気に変動がある月ですが、2月生まれのあなたには一時的な好機が訪れ、人脈形成に最適な時期となりそうです。 SNSを活用したビジネスや副業は拡大の好機です。金運も上昇傾向にあるため、投資の機会も見逃さないようにしましょう。恋愛運については、恋人を探している方も交際中の方も、パートナーや気になる人からの評価が高まりやすい時期です。ただし、やや危うさを伴うモテ期が訪れる可能性があります。刺激的な出来事が増えそうですが、慎重な判断が求められます。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。