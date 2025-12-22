「羽田＝福岡線」1日13往復を毎日運航、リーズナブルな運賃設定…旅行でも出張時でも使いやすいスカイマークの魅力を紹介！

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。12月20日（土）の放送は、スカイマーク株式会社 マーケティング統括部 レベニューマネジメント課の坂上和子（さかうえ・わこ）さんにお越しいただき、スカイマークの特徴を伺いました。佐原：リスナーのなかには、ビジネスや旅行での移動に飛行機を利用されている方も多いでしょう。そこで今回は、航空会社・スカイマークの特徴について詳しく伺います。坂上：スカイマークは羽田からの出発便が充実しています。札幌（新千歳）、神戸、福岡、鹿児島、那覇、宮古（下地島）、また、乗り継いで長崎や奄美大島にも行けるなど、羽田から全8都市を結んでいます。全国主要都市を結んでいますので、ご旅行やビジネスに使いやすい路線が多いというのが、スカイマークの特徴となっています。なかでも、「羽田＝福岡線」は毎日1日13往復運航中。朝から晩まで、ほぼ1時間に1本は運航しているため、ビジネスでもご旅行でも最も利用しやすい路線となっています。ほかにも、暖かい南国でゴルフを楽しみたい方には「羽田＝宮古（下地島）線」がオススメです。宮古島には個性的な4つのコースがあり、自然豊かで温暖な気候のなかで目いっぱいゴルフが楽しめます。現在は2026年3月28日（土）ご搭乗分まで販売中です。運賃額もリーズナブルでお得感を味わえる設定になっています。なお、運賃額は空席に応じて変動し、ご紹介運賃額の販売が既に終了している場合もございますので、ご了承ください。航空券はスカイマークの公式Webサイトからご予約いただけます。皆さまのご搭乗を心よりお待ちしております。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness