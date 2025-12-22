2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」1月生まれ（1月5日生まれ～2月3日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、1月生まれ（1月5日生まれ～2月3日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。12月は活気に満ちた刺激的な1ヵ月となりそうです。周りからの期待と責任が増すことで、あなたのモチベーションを高め、充実した日々を過ごすことができそう。 思わぬトラブルに直面する暗示も出ていますが、そのような状況下でもあなたの力で問題を克服し、良い結果を導き出すことで、周囲からの信頼がより深まりそうです。恋愛面では、女性は異性からの関心が高まる時期です。男性は、誠実な態度で真摯（しんし）に恋愛に向き合うことが重要です。独身の方には、積極的な行動が素敵な出会いをもたらす可能性があります。 パートナーがいる方は、多忙さからストレスを感じることもあるかもしれませんが、感情を適度に表現することでストレスを和らげることができるでしょう。忙しい日々が続きそうですが、充実感を持って12月を乗り越えていきましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。