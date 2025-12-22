鈴木おさむ「雨の伊勢もミステリアス」20年に一度の「式年遷宮」に向けて動き始めた伊勢神宮の魅力

鈴木おさむとTHE RAMPAGEのリーダー・陣がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JUMP UP MELODIES」（毎週金曜13:00-14:55）。11月28日（金）の放送では、三重県伊勢市、JTBと番組がタッグを組んで実現した「JUMP UP MELODIES presents お伊勢さん 令和十五年神宮式年遷宮へジャンプアップツアー」の模様を鈴木がレポート。さらに、伊勢市長の鈴木健一さんとリモートでつなぎ、現在の伊勢市の状況について伺いました。まずは、鈴木が11月9日（日）、10日（月）の1泊2日でおこなわれた「JUMP UP MELODIES presents お伊勢さん 令和十五年神宮式年遷宮へジャンプアップツアー」の感想から。鈴木おさむ：今回は、令和15年の式年遷宮に向けて活気づいている伊勢を訪れ、古くから積み重ねてきた歴史や文化に触れることがテーマでした。伊勢神宮は、日本人の「心のふるさと」と言われておりますが、ツアーでは昔ながらのお伊勢参りを体験するために、夫婦岩がある二見浦（ふたみがうら）に行った後、外宮、内宮の順番で回りました。外宮を訪れたときは雨降りで、普通なら「生憎の雨」と残念に思うところですが、雨の伊勢ってミステリアスなんですよ。そして、内宮を訪れたときには晴れて、それも良かったと思いますね。また、伊勢神宮、式年遷宮の知見を得たり、新たな伊勢の魅力を発見するため、専門のガイドさんが帯同してくれたり、1日目の夕食では、神様へお供えしたものをいただく直会（なおらい）を体験するなど、伊勢の食文化への理解も深めていきました。――番組では、今ツアーのダイジェストとして、ガイドさんが案内する様子や参加した方へのインタビューなどをオンエア。その後、鈴木は参加者との交流で印象に残ったことを振り返りました。鈴木おさむ：ビックリしたのが、「なんで参加しようと思ったのですか？」って（参加者に）聞いたら、やっぱり、伊勢に行ってみたい人はたくさんいるんですよ。でも正直、東京からだとちょっと行きにくいところがあるじゃないですか。だから、このラジオでツアーのことを知って「これだ！」とピンときたらしいんです。行くきっかけがないなと思っていた人が、このラジオをきっかけに伊勢に行こうと思ってくれたことが非常にうれしかったですね。陣：やっぱり、ツアーを組んでいただけると、どう回ったらいいのかとかも分かりますしね。鈴木：（ガイドさんの）解説もあるし、みんなと行くことで共感もできますし、それがすごく良かったなと思いました。ここからは、伊勢市長の鈴木健一さんがリモートで出演。式年遷宮に向けて、現在の伊勢の状況について伺いました。鈴木おさむ：今年の伊勢では、どんな行事が印象的でしたか？鈴木市長：今年は御樋代木（みひしろぎ）という、神社の神様を祀る一番大事な場所の御神木を、長野県・上松町と岐阜県・中津川市（の国有林）で伐採いただいて、それを木曽から愛知県を経由し、三重県まで奉迎しまして、たくさんの方々にご参加いただいた行事となりました。鈴木おさむ：御樋代木（みひしろぎ）が到着して、いよいよ（式年遷宮が）始まったっていう感じがしますね。鈴木市長：そうですね。やはり、地元の方々は我々が思っている以上に御神木、神宮さんとのゆかりを非常に大事にしていただいておりますので、我々もその気持ちを無駄にすることなく、大切に進めていきたいと思っています。鈴木おさむ：令和8年には、大きい行事もあると聞いております。鈴木市長：神宮の式年遷宮というのは20年に1回、社殿（しゃでん）や御神宝（ごしんぽう）、装束などをすべて造り替えていくのですが、来年は、この一番大事な社殿を造り替えるための御神木を、市民の皆さまが一緒になって運び、神宮にご奉納するという「お木曳き（おきひき）行事」があります。これは伊勢の「無形民俗文化財」にもなっておりますので、気持ちを1つにして、しっかりご奉納させていただきたいと思っております。鈴木おさむ：日程は既に公表されているんですよね？鈴木市長：はい、5月から8月の各週末に実施する予定となっております。鈴木おさむ：こちらは、一般の方も沿道から観覧可能とのことです。20年に1回なので、なかなか見られない行事ですよね。鈴木市長：そうですね。特に御神木を運んでからは、徐々に神宮が生まれ変わってくる。まさしく、常若（とこわか／常に若々しく美しさを保つことで永くあり続けられるという思想）の形が造りあがっていきますので、いつ来ていただいても神宮が生まれ変わっていく新鮮な雰囲気を感じられるかと思います。鈴木おさむ：最後に、これから伊勢を訪れる方たちへメッセージをお願いします。鈴木市長：20年に一度の貴重な機会でございますので、ぜひ日本人の「心のふるさと」伊勢神宮にお越しいただきたいと思いますし、我々もしっかりお出迎えをさせていただきたいと思います。お待ちしております。＜番組概要＞番組名：JUMP UP MELODIES放送日時：毎週金曜13:00-14:55パーソナリティ：鈴木おさむ、THE RAMPAGE・陣番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/jump/番組公式X：@48staff