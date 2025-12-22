【心理テスト】自分に合った癒やし方は？「クリスマスツリー」の飾り付けでわかる!?「ストレス解消法」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「クリスマスツリー」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さん）友人の家でクリスマスパーティーが開かれることになりました。あなたは飾り付け係を任され、大きなモミの木のツリーを前にしています。さて、あなたはまずどこから飾り始めますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．てっぺんの星から順番に上から下へ2．一番目立つ正面の真ん中あたりから3．奥や裏側など、見えにくい場所から4．全体のバランスを見ながらランダムにこの心理テストでわかることは、あなたの「ストレス解消スタイル」です。「クリスマスツリー」は「非日常」を暗示しています。ここでどのような飾り付けをしたかによって、あなたが日常で抱えたストレスやイライラを、どのようなふうに解消しているのかがわかってしまうのです。疲れたときには、自分を特別扱いしたいあなた。欲しかった物を買ったり、高級レストランに行ったりと、わかりやすく自分を癒やすのが得意です。モヤモヤしたら、まずは財布の紐を緩めて正解！ パーッと派手にやりましょう。もちろん、無理のない範囲で。誰かと感情を共有することで、スッキリしたいあなた。1人で悩まず、気心の知れた友人と美味しいものを食べて、思い切りしゃべって笑い飛ばすのが一番。愚痴も笑い話に変えるそのパワーは、あなた自身の最大の武器です。静かな1人の時間を大切にしたいあなた。人混みを避け、家で趣味に没頭したり、ひたすら眠ったりすることで心の平穏を取り戻します。スマホの通知をオフにして、外界からの刺激を遮断する時間が、明日へのチャージになるでしょう。環境を変えて気分を一新したくなるのがあなた。部屋の模様替えをしたり、ふらっと小旅行に出かけたりと、物理的に場所や景色を変えるのが効果的。「いつもと違う」刺激を取り入れることで、悩みなんてちっぽけに見えてくるはずです。何かと忙しいこの時期。自分に合ったストレス解消法で乗り切りましょう！■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。2017年から個人鑑定活動スタート。若くして占いの世界に入り、長年にわたって鑑定。複数融合された独自のリーディングとバランスの取れた鑑定が特徴。SATORI電話占いにも出演している。