国際サッカー連盟（FIFA）は22日、年内最後のFIFAランキングを発表した。
史上最速でのFIFAワールドカップ出場権獲得、通算14戦目での“王国”ブラジル撃破など実りの多い一年を過ごした日本代表は、先月と変わらず18位。アジア勢の中では20位のイランや22位の韓国、26位のオーストラリアらを上回りトップに立っている。
日本代表がFIFAワールドカップ26のグループリーグ初戦で戦うオランダは7位、2戦目で戦うチュニジアは41位に。3戦目の対戦相手候補はウクライナが28位、ポーランドが31位、スウェーデンが43位、アルバニアが63位となっている。
トップ10の顔ぶれは変わらず。EURO2024覇者であるスペインが1位、ワールドカップ前回大会王者のアルゼンチンが2位につけており、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ、クロアチアと続いている。
FIFAランキングのトップ30は以下の通り。
FIFAランキングのトップ30
1位 スペイン
2位 アルゼンチン
3位 フランス
4位 イングランド
5位 ブラジル
6位 ポルトガル
7位 オランダ
8位 ベルギー
9位 ドイツ
10位 クロアチア
11位 モロッコ
12位 イタリア
13位 コロンビア
14位 アメリカ
15位 メキシコ
16位 ウルグアイ
17位 スイス
18位 日本
19位 セネガル
20位 イラン
21位 デンマーク
22位 韓国
23位 エクアドル
24位 オーストリア
25位 トルコ
26位 オーストラリア
27位 カナダ
28位 ウクライナ
29位 ノルウェー
30位 パナマ