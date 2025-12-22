国際サッカー連盟（FIFA）は22日、年内最後のFIFAランキングを発表した。

史上最速でのFIFAワールドカップ出場権獲得、通算14戦目での“王国”ブラジル撃破など実りの多い一年を過ごした日本代表は、先月と変わらず18位。アジア勢の中では20位のイランや22位の韓国、26位のオーストラリアらを上回りトップに立っている。

日本代表がFIFAワールドカップ26のグループリーグ初戦で戦うオランダは7位、2戦目で戦うチュニジアは41位に。3戦目の対戦相手候補はウクライナが28位、ポーランドが31位、スウェーデンが43位、アルバニアが63位となっている。

トップ10の顔ぶれは変わらず。EURO2024覇者であるスペインが1位、ワールドカップ前回大会王者のアルゼンチンが2位につけており、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ、クロアチアと続いている。

FIFAランキングのトップ30は以下の通り。

1位 スペイン

2位 アルゼンチン

3位 フランス

4位 イングランド

5位 ブラジル

6位 ポルトガル

7位 オランダ

8位 ベルギー

9位 ドイツ

10位 クロアチア

11位 モロッコ

12位 イタリア

13位 コロンビア

14位 アメリカ

15位 メキシコ

16位 ウルグアイ

17位 スイス

18位 日本

19位 セネガル

20位 イラン

21位 デンマーク

22位 韓国

23位 エクアドル

24位 オーストリア

25位 トルコ

26位 オーストラリア

27位 カナダ

28位 ウクライナ

29位 ノルウェー

30位 パナマ