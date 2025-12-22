憧れの人をマネすることで、その人に近づくことができると言われています。お金持ちを目指すなら、まずはセレブのマインドからマネしてみてはいかがでしょうか。

◆セレブは無駄を嫌う

セレブはお金があるから、好きなモノを、好きなときに、好きなだけ手にできると私たちは思いがちです。でも実際、お金持ちは倹約家の方が多く、無駄を嫌う傾向にあります。

モノを買うときには、本当に必要なモノかを考えます。新製品が発売されたとしても、今使っているモノが使えるのなら、わざわざ買い替えることはしません。壊れるまで使います。

必要なモノだけというマインドの持ち主の場合、ミニマリストであることも多いようです。セレブの家は常にスッキリと片づけられています。

自然を愛する人も多いため、ナチュラリスト、アウトドア志向の人も。生活はいたってシンプルです。

◆運気をコントロールする

「誰にでも運は平等にある」という言葉を聞いたことがある人は多いことでしょう。実はセレブは運や運気に非常に敏感です。良いことが続いているときには、良くないことが起こる可能性大です。そのため、自ら運をコントロールして、悪いことを引き寄せないようにしているのです。

具体的には臨時収入が入った、大きな契約で大金が入ったようなときには、身近な人にごちそうする、寄付をする等しています。

得られた収入のすべてを自分のものとはせず、地球環境や周りの人のために使うことで、自分も痛みを伴っているという状態にして、悪いことを寄せ付けないようにしています。

運は平等にあるということを理解して、コントロールしていくのは、あっぱれとしか言えませんよね。

もちろん心から周りの人が大切、ごちそうしたい、寄付したいという気持ちもあるでしょう。ただ、善行を積むことで、悪い運気は遠ざかっていくということも知っていて、それを行動に移しているのです。

◆好奇心旺盛で勉強し続けている

セレブは、私たちが考えられないくらいの資産を保有していますので、どのように増やすのか、財産を減らさないためにはどのようにするべきかを常に考えています。基本的に運用はプロに任せていますが、自分の金融知識を高めるために、金融や投資について学んでいる人は少なくありません。

その他、語学を覚えたり、音楽の知識をつけたり、楽器の演奏を学んでいる人も多くいます。語学をマスターすれば海外の方と直接コミュニケーションがとれますし、セレブの集まりでは音楽関連の話題がよくのぼります。

実際にクラシックのことや、演奏会についての情報交換をしている場面に何度か出くわしたこともあります。楽器を習い、仲間内で発表会やパーティーをする等、コミュニケーションツールとして、演奏を楽しむセレブもいます。

セレブは情報に対するアンテナが高いだけでなく、新しい知識を学ぶことをやめません。

今回紹介したことは、誰にでもマネできることばかりです。すぐにでもスタートさせてみては？

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

