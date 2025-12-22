2026年も、今年に引き続き物価高、それに伴う家計への負担が予想されます。しかし、ネガティブなことばかりにとらわれていても状況は変わりません。60代からの金運アップの鍵は、不安に縮こまることではなく、「賢く立ち回る知恵」と「自信をつける習慣」を持つことです。

12月中に、新年に向けて「情報の集め方」と「日々の習慣」を振り返ってみましょう。

今回は、物価高の時代でも金運を育てられる3つのポイントを紹介します。

◆情報を味方にする！ 「シニア割」と仲間の力で金運アップ

収入を大きく増やすのが難しくても、支出を減らす方法はたくさんあります。その代表が、さまざまな企業が行う「シニア割」や地域の自治体が行う「助成制度」。

映画館、交通機関、美術館、スーパーのシニアデー、地域独自のサービスなど、「本当は割引を使えるのに、知らずに割引前の料金を払っている」ケースは意外と多いかもしれません。

さらに、この節約情報を共有できる仲間をつくることが、金運を大きく引き寄せます。

・「あそこのスーパーは○曜日が安いよ」

・「このアプリを使うとポイントが貯まるよ」

このような情報交換を通じて、支出が減るだけでなく、交流が増えて孤独が防げるという心のメリットも生まれます。結果として、支出が減り、心が軽くなることが、金運アップの確かな基盤となります。

◆小さな目標を立て継続する！ 自信がお金の循環をよくする

将来に不安があると、「何か大きなことをしなきゃ」と焦りがちですが、60代の金運を支えるのは、小さな成功体験の積み重ねです。

2026年に向けて、無理のない範囲で、毎日続けられる「小さなルール」を設定してみましょう。

例えば、健康管理であれば、毎日ラジオ体操をする、食後は15分歩く、寝る前に軽いストレッチを行うなど。健康であることは、最大の節約です。医療費を抑えることは、確実な金運アップにつながります。

また、お金のルールについては、買い物前に冷蔵庫をチェックする、週に1回必ずレシートで振り返るなど。

どんなに些細な目標でも、自分で決めたルールを毎日クリアすると「私はちゃんと生活をコントロールできている」という自信が生まれます。

自信が精神的な満足度を高め、衝動買いや無駄な支出を防ぎ、金運を逃さなくなるという好循環を生み出します。

◆「満足度」の高いお金の使い方をする！ メリハリが運を呼ぶ

物価高の時代でも、全てを我慢する必要はありません。60代の金運を左右するのは、使った時の「価値」と「満足感」です。

削るべき支出（振り返るべき支出）と使うべき支出（守るべき支出）のメリハリをつけましょう。

例えば、振り返るべき支出には「気晴らしの散財」「惰性で続けているサブスクリプションサービス（定額サービス）」「見栄や不安から使ったお金」など。一方、守るべき支出とは「健康維持のための食事」「人間関係が深まる交流費」「心が豊かになる経験」などが挙げられます。

このメリハリを意識すると、限られたお金でも「満足できる使い方」ができるようになります。自分にとって価値があることにお金を回す姿勢こそが、2026年の金運を押し上げることにつながるでしょう。

◆60代の金運は「情報」「習慣」「価値判断」で変わる

物価が上がっても、以下の3つを身につけた方は、金運が自然と育っていきますよ。

・情報を集め・共有できる人

・自分を信じる小さな習慣を持つ人

・お金の使いどころを見極められる人

「生活が苦しい」と不安に振り回されるのをやめ、「どう工夫しようか」と視点を切り替えた人ほど、2026年を安心と豊かさのある一年に変えていけるはずです。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

