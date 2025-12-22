V・ファーレン長崎は22日、GK後藤雅明、DF江川湧清、MF山田陸と明治安田J1百年構想リーグにおける契約を更新したことを発表した。

1994年5月24日生まれで現在31歳の後藤は2017年2月に早稲田大学から湘南ベルマーレへ入団し、プロキャリアをスタートさせた。その後、ツエーゲン金沢とモンテディオ山形でプレーし、今年1月に長崎へ完全移籍加入。2025明治安田J2リーグでは38試合中35試合にフル出場し、J2リーグ優秀選手37名に名を連ねる活躍でチームのJ1復帰に大きく貢献した。

江川は2000年10月24日生まれの現在25歳で長崎の下部組織出身。2019年にトップチームへ昇格すると、ガンバ大阪で約2年半プレーし、今年6月に古巣へ復帰した。今シーズン後半戦はセンターバック（CB）の主軸としてJ2リーグで18試合に出場し1ゴールをマークした。

山田は1998年4月15日生まれの現在27歳。大宮アルディージャ（現：RB大宮アルディージャ）の下部組織出身で2017年にトップチームへ昇格すると、いわてグルージャ盛岡やAC長野パルセイロ、ヴァンフォーレ甲府、名古屋グランパスを経て昨年1月に長崎へ加入した。今シーズンはJ2リーグの12試合を含む公式戦15試合に出場した。

契約更新が発表された3選手は長崎のクラブ公式サイトを通じてそれぞれ次のようなコメントを発表している。

◼︎後藤雅明

「来シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせていただきます。1年間どんな時も最高のサポートを本当にありがとうございました。来年もピッチに立ち続け、勝利のために頑張ります！！ よろしくお願いいたします」と意気込みを示している。

◼︎江川湧清

「まずは、今シーズン熱い応援とサポートをありがとうございました。僕自身、来年も長崎のエンブレムを背負って熱く戦います。クラブとして8年ぶりのJ1の舞台で長崎旋風を巻き起こすために、どんな時もチームメイト、ファン・サポーターの皆さんと支え合いながら戦っていきます。来年も応援よろしくお願いします！」

◼︎山田陸

「2025シーズン本当に応援ありがとうございました！ 新シーズンも長崎で戦わせていただくことになりました。今シーズンはJ1昇格をチームとして成し遂げましたが、個人としては非常に悔しさが残るシーズンでした。このオフ期間から身体を作り、チームの勝利に貢献できるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします！」