WEBメディア『ベースボールチャンネル』を運営する株式会社カンゼンは、新たな配信番組『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）をスタートさせる。

『MLBトークライブ』のMCを務めるのは、MLB（メジャーリーグベースボール）の実況でも人気を博すDJケチャップ氏。2025年はNPB（日本プロ野球）で62試合、MLBで107試合の計169試合を実況している。

今オフも石川雅規投手（東京ヤクルトスワローズ）と宮西尚生投手（北海道日本ハムファイターズ）のトークショー、工藤公康氏（元ソフトバンクホークス監督）のイベント、里崎智也氏（元千葉ロッテマリーンズ）と福島良一氏（MLB評論家）のトークショーなど、多くの野球イベントのMCを務めている。

野球だけでなく、サッカーやバスケットボールなど、様々な競技やシーンでスタジアムMC、中継実況、イベントMCなどを務めてきたDJケチャップ氏が、新番組『MLBトークライブ』では毎回ゲストを呼んでトークを繰り広げる。

内容は大谷翔平や村上宗隆といった日本人メジャーリーガーの動向や、3月に開催を控えるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）からディープな話題まで語り尽くす。普段の実況では伝えきれないコアな情報も、この番組では扱っていく。

初回は12月29日（月）20時から、ゲストには野球評論家の福島良一氏を招く。ライブ配信はYouTubeで視聴することができ、Apple PodcastやSpotifyでも後日、音声配信される予定となっている。

【MCプロフィール】

DJケチャップ（本名：藤本芳則／ふじもと よしのり)

2001年にラジオDJとしてのキャリアをスタート。03から12年は横浜ベイスターズ（当時）のスポーツDJ・スタジアムDJとして試合中のウグイスを担当し、CS放送の野球中継における実況やベンチリポート、ヒーローインタビューなども務めた。14年から17年までオリックス・バファローズ、2018年からは侍JAPAN（野球日本代表）のスタジアムDJを担当している。スポーツDJ、スタジアムDJ、スポーツアナウンサー、ラジオパーソナリティ等あらゆる分野で活躍。世界62カ国を旅した経験から、日本人にはない発想力で地域活性のアイデアを日々研究している。

