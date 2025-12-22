「遅らせる考えだ」ドジャース、フィリップスとの交渉が長期化する！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミージョン手術からの復活を目指すエバン・フィリップス投手をノンテンダーとした。今後再契約を狙うのではという見方もあるが、仮にそうだとした場合、交渉が長期化する可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ボストングローブのティム・ティーリー記者によると、フィリップスは新たな契約の締結を、ブルペン投球を再開する1月頃、あるいは実戦復帰が見込まれる7月前後まで遅らせる考えだ。彼は1年契約を求めており、健康で戦力になる投手であることを再証明した上で、来オフに再びフリーエージェント（FA）市場で大きな勝負に出たい意向だ」と言及。

続けて、「このシナリオにおいて、ドジャースはフィリップスにとって最適なフィット先だろう。すでにトレーニングスタッフやコーチ陣に慣れ親しんでおり、実戦復帰後すぐに軌道に乗れる環境が整っているからだ。エドウィン・ディアス投手の後ろを任されるセットアッパーという立場は、クローザーの方が高額契約を引き出しやすい点を考えれば不利に映るかもしれない。だが、重圧が少ない中で自身を立て直せるという利点もある」と指摘している。

フィリップスには市場価値を取り戻しつつ来オフへ向かいたいという思惑があるようだが、球団側は今後どのような動きをみせるのだろうか。

