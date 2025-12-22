『NISSAN あ、安部礼司』放送開始20年記念イベント開催！ 横浜に2.1万人来場、劇中での“公開プロポーズ”に平原綾香が歌唱、ゴスペラーズ村上＆酒井サプライズ出演

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～」（毎週日曜17:00～17:55）。平均的なサラリーマンの日常を描き、多くのリスナーに愛されてきた同番組が、放送開始20年を記念したメモリアルイベント「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭～大日本ジェネラルにようこそ～」を、12月14日（日）に神奈川県・横浜市の日産 グローバル本社ギャラリーで開催しました。当日は全国各地から2.1万人を超えるリスナーが集結。公開生放送には歌手の平原綾香さんと、ピアニストでタレントの「まなまる」さん登場したほか、5人組男性ボーカルグループ・ゴスペラーズの村上てつやさんと酒井雄二さんがシークレットゲストとしてサプライズ登壇。会場は1日を通して熱気と一体感に包まれました。この記事では、当日の様子をレポートでお届けします。イベントでは、番組の世界観をリアルに体感できる放送開始20年を記念したさまざまな特別企画を、日産 グローバル本社ギャラリー内に設けた数カ所の会場ごとに実施しました。ホールステージでは、「THE見学～安部礼司の収録を息を殺して見守る会～」と題した公開収録見学イベントや、この場限りの特別な生ラジオドラマを実施。公開収録イベントでは、台本の読み合わせからリスナーが見学し、番組が作られるリアルな様子をお届けしました。メインステージでは、「めざせ五十嵐明！オープニングナレーション選手権！」「チーム対抗！安部礼司クイズ大会!!」「STAFF TALK～脚本家が語る安部礼司～」など多数の企画をおこないました。「めざせ五十嵐明！オープニングナレーション選手権！」では、声優の五十嵐明さんがつとめる、おなじみの番組オープニング口上を「我こそはうまく読める！」というリスナーが集結。本家顔負けの見事な口上を披露し優勝を勝ち取ったのは、兵庫県から来た大学生のカエデさん。17時からの生放送でナレーションを読む権利を獲得し、番組開始20年にふさわしいナレーションを入れました。「チーム対抗！安部礼司クイズ大会!!」では、リスナーが事前におこなった「安部礼司キャラクター診断」の結果に基づき9つのチームに分かれ、番組にまつわる数々の難問にチーム対抗で挑戦。超マニアックな問題ぞろいの本大会を制したのは安部礼司の妻・「安部優」チームとなりました。「STAFF TALK～脚本家が語る安部礼司～」では、番組をシーズン1から20年にわたり担当している脚本家の北阪昌人と村上大樹が初のトークショーを開催。当番組の誕生秘話や、ここだけの秘蔵エピソードをたっぷり語りました。また、会場内に設置された「ふれあいステーション」では、終日にわたって「ふれあいタイム」が設けられました。リスナーのなかには、北海道や高知など遠方から来たリスナーも。番組放送開始20年の節目に、TEAM安部礼司がリスナーと直接対面し、日頃の感謝を伝える貴重な機会となりました。17時からメインステージでおこなわれた公開生放送では、物語が大きく動くドラマチックな展開が待っていました。劇中、かねてから重山つらみとの結婚を考えていた出向旺次郎が、ついに「公開プロポーズ」を決行！ 会場のリスナーが固唾（かたず）を呑んで見守るなか、見事にプロポーズが成功すると、大きな拍手が沸き起こりました。この最高の瞬間を祝福したのが、ゲストの平原綾香さん。名曲「Jupiter」の歌唱で2人を祝い、会場は大いに盛り上がりました。生放送の終盤には、さらなる驚きが用意されていました。ゴスペラーズの村上てつやさんと酒井雄二さんがシークレットゲストとしてステージに現れると、会場のボルテージは最高潮に。平原綾香さんによる「おひさま～大切なあなたへ～」のライブに続き、イベントのフィナーレには出演者とリスナー全員で番組のテーマ曲「The Average Man Keeps Walking.」を合唱。会場全体が熱気と一体感に包まれるなか、イベントは幕を閉じました。20年という節目を迎え、さらなる進化を続ける「安部礼司」。平均的なサラリーマンの物語は、これからもリスナーの日常に寄り添いながら続いていきます。＜イベント概要＞イベント名：ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭～大日本ジェネラルにようこそ～会場：日産 グローバル本社ギャラリー（神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号）開催日時：2025年12月14日（日）10:00開場出演：TEAM 安部礼司ゲスト：平原綾香、村上てつや／酒井雄二（ゴスペラーズ）、まなまる＜番組概要＞番組名：NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～放送日時：毎週日曜17:00～17:55放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/abe/番組公式X：@abestaff