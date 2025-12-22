少年野球人口の減少が叫ばれる時代に於いて、それでも多くの子どもが集まる野球チームも数多い。前回は創設３年で40人の子どもが集まる「逗子オーシャンズ」の活動の様子をお伝えしましたが、今回はチーム代表の天石さんにお話を聞きました。

＜「今日は野球でもしようかな」くらいの感じでＯＫ＞

——チームを立ち上げたのが2022年ですが、子どもは直ぐに集まったのでしょうか？

意外と直ぐに子どもが集まりました。他所のチームで野球をやっていたけどチームの方針が合わずに辞めてしまったり、「野球って厳しくて練習時間長いんでしょ？」と親御さんの方が尻込みしていたり。それでも子どもが野球をやりたがっていて「こういうチームを探していました」みたいな感じで入ってくれる子が多かったですね。

——部員は40人とのことですが、今日は20人ちょっとくらいですね。

出席率は毎回6割くらいです。「今日は野球でもしようかな」というくらいの感じで参加してもらって全然ＯＫです。「公園野球」って強制してやるものじゃないですから。ですからうちのチームには入部届、退部届もありません。

——月謝制ではなく１回1000円（最大月３回で3000円）。お父さん、お母さんがグラウンドで手伝ってくれたら参加費を500円引きにするというのは面白い仕組みですね。

普段はいつも10人以上のお父さん、お母さんがグラウンドで手伝ってくれています。安くなるから来ているというよりも、子どもと一緒に遊んでいる感覚で来てもらっているのだと思います。

今はキャッチボールすら、公園でも家の前でも出来なくなってきていますから、子どもと一緒にキャッチボールができるから、野球ができるから、というのもオーシャンズを選んでくれている理由の一つかもしれません。保護者の方も楽しみにしてくれている方が多いですね。レクレーション感覚で参加してもらえればと思います。

——対外試合はどれくらいの頻度で行っているのですか？

基本的に毎回の紅白戦で十分楽しんでくれていると思うんですけど、「そろそろやりたいなぁ」という感じになってきたら対外試合を組むようにしています。頻度は２、３ケ月に一度くらいでしょうか。対戦相手は初期の頃はネットで探していました。

ホームページに「週一練習」とか「脱勝利至上主義」を掲げていたりするチームであれば、オーシャンズとも考えが近いだろうと思って、こちらから連絡をして。そうやってちょっとずつ横の繋がりが広がって色んなチームと交流ができるようになりましたね。

——試合の時は普段よりも子どもが多く参加するのですか？

対外試合だから子どもの出席率が上がるということはないですね。対外試合をやって勝ちたいという子もいれば、いつもの紅白戦がいいという子もいますから。紅白戦で結構満たされている子も多いです。

——「もっと勝ちたい」「もっと上を目指したい」とかは言わないですか？

そういうことは言わないですね。保護者も含めてオーシャンズはそういうチームではないことを理解しているのだと思います。そこを目指す子は多分他のチームに行っていますね。

——試合のポジションや打順はどのように決めているのでしょうか？

グーグルのフォームスで事前にアンケートをとって、守りたいポジションを第三希望まで聞いています。それをベースに、実力、学年、練習参加頻度を考慮してスタメンを決めます。守備位置も毎イニング変えるようにしていて、例えば「ショート守りたい」という子がいたら、一度は守れるように調整もしています。

——技術指導はほとんどしていないそうですが、それでも試合は勝てますか？

意外と試合になるというか、勝てるんですよね。こんなに緩くやっているんですけどね。野球が好き、楽しいという気持ちがあれば、勝手に練習して勝手に上手くなるんですよね。もちろん全国大会を目指しているようなチームには全く歯が立たないと思いますけど。

＜オーシャンズがなかったら、この子達は多分野球をやっていない＞

——アップや体操にもほとんど時間をかけない。

大人の草野球だってそんなにアップに時間をかけずに各々でやりますよね？ 子どもが公園野球をやるとき、アップだ体操だとか、やっていないですよね？ やりたい子がアキレス腱を伸ばすくらいではないでしょうか。

——たしかに昼休みに校庭で走り回る子ども達も、アップをやっていないですね。いきなり鬼ごっこスタートしますもんね。

僕らは草野球、公園野球なので野球をする時間を大事にしています。ですから全員でウォームアップやダッシュすることなどには時間は使わないですね。

——天石さんがチームを運営するモチベーションは？

シンプルに子どもたちと野球をやるのが楽しいからですね。子ども達と一緒に野球をやるのも、野球をやっている子ども達を見るのも楽しいんです。

——今後の目標などがあれば教えてください。

お陰様で多くの子どもが来てくれるチームになりました。学年毎の定員に達しているんですけど「まだ空きはないですか？」という問い合わせも多くあるので、こういう緩いチームのニーズは確実にあると思っています。

色んなチームがあっていいと思うんですけど、まだまだオーシャンズみたいなチームは少ないですから、こういったチームがもっともっと増えて欲しいなと思います。

——野球をやりたいけど入りたいチームがない、続けられるチームがないだけで、野球をやりたい子、やらせたいと思っている親はたくさんいます。

本当にそう思います。オーシャンズがなかったら、多分この子達は野球をやっていなかったと思いますから。

——ちなみに卒団生はみんな野球を続けていますか？

中学でもほぼみんな野球を続けています。チームの主力になってバリバリ活躍している子も結構いますよ。でも中学、高校で野球を継続してもらうことをゴールだとは思っていません。野球が楽しい、野球が好きという気持ちを持ってもうらうことがゴールだと思っています。野球が好きであれば、プレーはしなくなっても大人になってプロ野球を観に行ったり、子どもができたら一緒にやったりすると思いますから。そういうふうになってくれたらと思っています。

（取材・写真：永松欣也）