今日の運勢は？ ★12月23日（火）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月23日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月23日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？今、自分が感じている小さな変化に目を向けることで新しい安心感が育まれていきそうです。過去の経験も参考にしつつ、今の感覚を大切にすることで新しい流れの幸運と未来があなたに舞い込んで来るでしょう。不安な状況は解放へと向かって行くでしょう。手放すことは失うことではなく必要なものを受け取る準備につながっていきそうです。安心を外に求めすぎず今の自分を信じるほど自然な循環が整っていくでしょう。立ち止まって見方を変えることで今まで気づかなかった意味や価値が浮かび上がってくるでしょう。なかなか物事が動かないと感じる時間も心を整える大切なプロセスとなります。ですが、物事は水面下でちゃんと進んで行っているでしょう。今あるものを大切にすると物事が安定する流れへと向かって行きそうです。気持ちが和らぎ本当に必要なものが見えやすくなっていきます。自分のペースを信じることが心の安定につながっていくことが開運への近道になりそうです。違和感を覚えたときほど自分の感覚を静かに確かめることで本当に大切にしたいものが見えてくるでしょう。無理に正解を探さず心の奥の声に耳を澄ませることで賢さと柔らかさのバランスが整いあなたらしい選択が自然と形になっていきます。少し立ち止まり心と頭を休ませることで感覚が戻ってくる流れになりそうです。何もしない時間も大切な回復の一部として受け入れることも必要な時期です。気持ちが整い次に向かうための力が自然と満ちて来るでしょう。勝ち負けにこだわることも大切な時もあります。無理に理解し合おうとせず距離の取り方を考えることで心が守られ必要な学びだけが残ってい行くでしょう。自分を大切にする選択が幸運への鍵となるでしょう。小さな気づきや素直な疑問を大切にすることで心が軽くなり新しい視点が広がって行きそうです。完璧を目指さず今の理解をそのまま受け取ると、学びが自然と深まって行くでしょう。あなたらしく行動することが吉となりそうです。過去の出来事や判断に心が引っかかるときほど今の自分を責めずに受け止めることも大切です。無理に答えを出そうとせず時間に委ねることで気持ちがゆるみ必要なタイミングで新しい気づきが自然に訪れるでしょう。考えが散らばりやすいときほど一度立ち止まり情報や言葉から距離を取ることも大切です。急いで理解しようとせず今の自分に必要な分だけを受け取ることを意識してみると良さそうです。焦らない姿勢が安心と気づきを運んでくれるでしょう。これまで積み重ねてきた経験や人とのつながりが心を支えてくれるでしょう。今ある安定を当たり前にせず感謝とともに受け取ることで豊かさが循環しこれから先の未来へと繋がっていくでしょう。自分の居場所を信じることで心が深く満たされていきそうです。違和感を覚える場面があっても感情的に動かず自分の内側をきちんと確認することが大切です。すべてを明らかにしようとせず今は自分にとって安心できる距離感を選んでもいいでしょう。一度落ち着くとあなたらしい判断が自然と形になっていきそうです。安心できる場所や人とのつながりに意識を向けることで穏やかな喜びが広がっていくでしょう。特別なことをしなくても今ある安定感で気持ちが満たされ次の一歩へ進むため準備が整って行きそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。