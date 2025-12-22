年末年始、海外旅行を楽しむ方に向けて、政府広報オンライン公式X(@gov_online)が注意を呼び掛けています。

2枚の画像を使った投稿では、「スリ、置き引き、ひったくりへの対策」「強盗への対策」「詐欺への対策」をそれぞれ紹介しています。

スリ、置き引き、ひったくりへの対策

口の開いたハンドバッグ、バックパック、ズボンのお尻のポケットなどはスリに狙われやすいので、財布やスマートフォン、パスポートなどの貴重品は入れない。

貴重品のある場所（バッグやポケット）を意識し、人混みの中では常に警戒して不自然に押されたり接触を感じたりしたらすぐに所持品を確認する。

荷物から手を放さない。一時的に手を離すときも、荷物が体に触れているように置く。レストランなどで席取りのために荷物を置いて料理などを取りに行かない（その場を離れない）。

スマートフォンなどをテーブルに置いたまま食事をしない。

道を歩くときは、荷物を車道側に持たない。また、背後からひったくりに狙われないように荷物は前に置くようにする。

服を汚したり話しかけたりして気を逸らし、犯行を行う手口もあるので、スキを見せず常に注意を払いましょう。万が一、被害に遭った場合に備え、貴重品などは一か所に入れておかず、分散して携帯しましょう。

強盗への対策

不用意な夜の外出、一人歩きはしない（昼間は安全な場所でも、夜は危険である場合が多い）。

昼間でも人通りの少ない場所（路地裏など）には立ち入らない。

知らない人に話しかけられても、安易に信用しない。また、すすめられた食べ物や飲み物は不用意に口にしない（睡眠薬強盗）。

ホテルの中でも安心しない。必ずドアチェーンを掛け、ノックされても不用意にドアを開けない。

多くの場合、強盗は武器を持っています。また、相手は単独犯に見えても周囲に仲間がいると思ってください。万が一、強盗に遭遇しても抵抗せずに命や身体の安全確保を優先するようにしてください。

詐欺への対策

「お金見せて詐欺」

街中で知らない人に「お札を見せてほしい」などと声を掛けられ、お金やクレジットカードを抜き取られることがある。もし親しげに話しかけてきても、相手にすることなく、その場を速やかに立ち去る。

「偽警官」

警察官を名乗る男から警察手帳のようなものを見せられ、持ち物検査を装ってパスポートや現金を抜かれることがある。安易に信用せず、警察手帳をよく確認する、「日本大使館に連絡する」といって毅然と対応する。

海外旅行は、楽しさや疲労で注意が散漫になったりすることも。日本で過ごすとき以上に十分注意して、安全に楽しみましょう。なお、政府広報オンラインのWebサイトでは、より詳しい解説も行っています。