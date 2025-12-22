大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、キケ・ヘルナンデス内野手がフリーエージェント（FA）になっている。再契約するのか、それとも別チームに行くのかまだ具体的な動きはないが、本人は特に焦ってはいないかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

キケは今季シーズンを通して左肘痛に悩まされたが、貴重なユーティリティ選手としてポストシーズンまで戦った。その後、オフシーズンに入ってから同箇所を手術しており、来季開幕には間に合わない見込みとなっている。

同メディアは「キケはデビッド・バッセイ記者と対談した際、数週間かかっても最終的にはドジャースと再契約する見通しだと語った」としつつ、「手術を受けたばかりで開幕には間に合わないので、急ぐ必要はない。もし話がうまく進んでロサンゼルスに戻ることになれば、重要になるのはシーズン後半に万全の状態で戻り、10月に自分の役割を果たすことだ」という本人のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースとキケが再契約する場合、理にかなった進め方は、60日間の負傷者リスト（IL）が再び使用可能になるまで双方が待つことだろう。キケ自身が、オフシーズンに左肘の手術を受けた影響で、来季の出場が遅れると明かしているためだ」と記している。

