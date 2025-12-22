ボーンマスに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョは1月に新天地を求める可能性が高いようだ。21日、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在25歳のセメニョは2017－18シーズンにブリストル・シティでプロデビューを飾り、ニューポートやサンダーランドへのレンタルを経て2023年1月にボーンマスへ完全移籍で加入した。左右のウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算106試合に出場し30ゴール13アシストをマーク。今シーズンも17試合で8ゴール3アシストを挙げるなど、プレミアリーグ屈指のアタッカーとしての地位を確立している。

昨今の活躍から複数のメガクラブが関心を寄せ、今冬のステップアップが噂されているセメニョ。移籍市場に精通するロマーノ氏によると、ボーンマスとの契約には6500万ユーロ（約120億円）の解除条項が付随しており、その期限は1月10日に設定されているとのこと。去就に関する決断は選手に委ねられているが、現時点では他クラブへ移籍する可能性が高く、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが獲得に向けた動きを活発化させているという。

また、今夏に大型補強を敢行したリヴァプールもセメニョの動向を注視している模様。イギリス紙『テレグラフ』が報じたところによると、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクに長期離脱の可能性が浮上したことから、リヴァプールはセメニョへの関心を強めており、契約解除条項発動が現実的な選択肢となっているようだ。イサクは20日に行われたプレミアリーグ第17節トッテナム・ホットスパー戦で負傷交代し、左足を骨折した可能性が高いと報じられている。

一方、トッテナム・ホットスパーは現時点ではセメニョ獲得へ動いていないとロマーノ氏は指摘している。