鹿島アントラーズは22日、同クラブのユースに所属するFW吉田湊海、DF元砂晏翔仁ウデンバの2名と、プロ契約を締結したことを発表した。

吉田は2008年7月15日生まれの現在17歳。神奈川県出身で、FC多摩ジュニアユースを経て、鹿島のユースに入団した。身長は172センチ、体重は72キロ。鹿島は同選手の特徴について、「スピードとフィジカル能力、得点感覚に優れたストライカー。高円宮杯 JFA U－18サッカープレミアリーグ2025 EASTでは2年連続で二桁得点を記録。上背があるわけではないがヘディングでのゴールも多く、両足でのシュートを含めて豊富な得点パターンを誇る」としている。

プロ契約締結を受けて、吉田は鹿島を通してコメントを発表。「プロサッカー選手になることが夢だったので、プロ契約できたことを素直にうれしく思います。アントラーズは今年Jリーグで優勝し、周りからは王者という目で見られるので、しっかり自覚と責任を持ち、アントラーズの一員として自分が点を取ってチームを勝たせたいです」と意気込んだ

元砂は2009年3月10日生まれの現在16歳。兵庫県出身で、FCフレスカ神戸を経て、鹿島ユースに加わった。身長は192センチ、体重は82キロ。鹿島は元砂について、「長いリーチとスピードを活かして広範囲をカバーする守備力、最終ラインからリズムを作るビルドアップ能力に秀でるセンターバック。ボランチもこなすユーティリティー性を併せ持つ」と紹介した。

元砂自身も鹿島を通してコメントを発表。プロ契約締結を受けての心境と、今後の意気込みを明かした。

「アントラーズのアカデミーに入る前からプロになりたいと思っていたので、こういう早いタイミングでプロ契約ができて、とてもうれしいです。自分はチームを勝たせる選手、見ている人をわくわくさせられるような選手になりたいので、これからまた厳しい競争があると思いますが、しっかり試合に絡めるようがんばっていきます」

鹿島ユースは今季、2025Jユースカップ第31回Jリーグユース選手権大会、第49回日本クラブユースサッカー選手権（U－18）、高円宮杯U－18サッカープレミアリーグ2025ファイナルで優勝し、高校年代の“3冠”を達成。そんなチームの主力選手として活躍していた吉田と元砂は、U－17日本代表の一員として、今年11月に行われたFIFA Uー17ワールドカップ カタール2025にも出場していた。なお、吉田については、2025明治安田J1リーグ第13節の横浜FC戦に途中出場し、既にトップチームデビューも飾っている。

両選手は引き続き、Jリーグの公式戦に出場可能なトップチーム登録（2種）となることも伝えられている。