アフリカネイションズカップ2025（AFCON）が21日に開幕。オープニングマッチとなったグループAの第1節では、モロッコ代表がコモロ代表を2－0で下した。

FIFAワールドカップカタール2022で4位に入ったことでも知られるモロッコ代表は、今大会の開催国。1976年大会以来、25大会ぶりの“アフリカ王者”を目指して今大会に臨む。スターティングメンバーには、マンチェスター・ユナイテッドでプレーするヌサイル・マズラウィや、レアル・マドリードに所属するブライム・ディアスらが入った。

試合は序盤の10分、ペナルティエリア内で仕掛けたB・ディアスがファウルを誘発し、モロッコ代表がPKを獲得したものの、ソフィアン・ラヒミのゴール左下を狙ったシュートは相手GKに阻まれる。以降もモロッコ代表がホームの大声援を背に猛攻に出たものの、均衡を破るには至らず、前半はこのままスコアレスで終了した

後半に入った55分、モロッコ代表が遂にこじ開ける。ペナルティエリア手前中央で顔を上げたソフィアン・アムラバトがボックス右に浮き球のボールを送ると、マズラウィが粘ってボールを残し、中央へ折り返す。フリーでボックス内に顔を出したB・ディアスが右足でシュートを沈めた。

勢いに乗るモロッコ代表は続く74分、“ビューティフルゴール”が決まる。敵陣でボールを奪ったところからパスを繋ぎ、ボックス手前左寄りの位置で前を向いたアナス・サラー・エディンが左足で浮き球のボールを供給すると、ボックス内へ動き出したアユーブ・エル・カービがオーバーヘッド。相手GKが一歩も動けない鮮烈な一撃を叩き込み、モロッコ代表がリードを広げた。

試合はこのままタイムアップ。この結果、モロッコ代表が今大会のオープニングマッチを2－0で制し、白星スタートを飾った。

次節は26日に行われ、モロッコ代表はマリ代表と、コモロ代表はザンビア代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

モロッコ代表 2－0 コモロ代表

【得点者】

1－0 55分 ブライム・ディアス（モロッコ代表）

2－0 74分 アユーブ・エル・カービ（モロッコ代表）

【ハイライト動画】モロッコがオープニングマッチで白星