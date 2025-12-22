アストン・ヴィラの勢いが止まらない。

プレミアリーグ第17節が現地時間21日に行われ、アストン・ヴィラは本拠地『ヴィラ・パーク』にマンチェスター・ユナイテッドを迎えた。45分にモーガン・ロジャーズが圧巻の個人技から先制点を奪うも、直後に自陣でのボールロストから同点ゴールを献上。それでも、57分にユーリ・ティーレマンスのクロスを起点にロジャーズが再びネットを揺らし、2－1で試合を締め括った。

アストン・ヴィラはこれでプレミアリーグ7連勝を含む公式戦10連勝を達成。データサイト『Opta』によると、アストン・ヴィラが公式戦10連勝を達成したのは1914年3月以来実に111年ぶりの出来事だという。また、今シーズンはここまでトッテナム・ホットスパー、マンチェスター・シティ、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドと、“ビッグ6”のうち4クラブから勝ち点「3」を獲得している。

プレミアリーグで首位アーセナルと「3」ポイント差、2位マンチェスター・シティと「1」ポイント差の3位につける現状について、アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督は「私はとても幸せだ。チームが取り組んでいることについて、サポーターも誇りに思ってくれているはずだ。エネルギーがとても重要だ。彼らはそれを伝え、ヴィラ・パークをまるで砦のように感じさせてくれる。本当に素晴らしいことだ」と前置きしつつ、次のように言葉を続けた。

「我々がアーセナルやマンチェスター・シティのようなチームと多くの試合を戦ってきた。ここでは勝利したが、彼らは高いレベルの選手を擁し、戦術的にも非常に優れている。我々にもその能力があるが、優勝候補ではない。素晴らしい戦いを見せているからこそ、ここにいるんだ。選手たちは毎試合、チームが目指すべきものに集中し、一貫性を保っている。ここ3年ほどは安定した成績を残しているが、謙虚さを忘れてはならない。競争力と一貫性、そして要求を高く保つことでこのレベルを維持していきたい」

現地時間27日にはチェルシー、その3日後にはアーセナルとの対戦を控えているアストン・ヴィラ。連勝記録をどこまで伸ばせるだろうか。

【ハイライト動画】アストン・ヴィラがマンU撃破で公式戦10連勝達成！