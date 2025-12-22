オリックスは22日、2025年11月10日に、カスタムプロデュース株式会社が展開する米国カリフォルニア発ソックスブランド「STANCE」と、オフィシャルベースボールソックスのパートナーシップ契約を締結したと発表した。

契約により、2026年シーズンから、選手・監督・コーチは練習時に STANCEのプラクティスソックスを着用。また、2027年シーズンからは、公式試合用ソックスに STANCE を採用する。

新たに着用する STANCEのベースボールソックスは、野球のパフォーマンスを向上させるギア的な要素とファッション性、両方を兼ね備えている。メジャーリーグ（MLB）では、2016年から全30球団が STANCE を着用してプレーしている。

また、「母の日」や「オールスター」、そして「独立記念日」などのスペシャルイベントの際には、その日だけのスペシャルソックスを着用。

オリックスでは、2026年シーズンから STANCE の高機能なカジュアルソックスを練習用プラクティスソックスとして採用。つま先やかかとのフィット感も良く、しっかりとしたアーチサポートで疲労を軽減。快適な履き心地で選手のパフォーマンスを足元から支える。