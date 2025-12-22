バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインがブンデスリーガ史上最速記録を打ち立てた。

ブンデスリーガ第15節が現地時間21日に行われ、バイエルンは敵地でハイデンハイムと対戦した。15分にCKからヨシプ・スタニシッチのゴールで先制すると、32分には伊藤洋輝のシュートのこぼれ球をミカエル・オリーズが押し込み追加点。後半に入っても攻撃の手を緩めず、86分にルイス・ディアス、90＋2分にケインがネットを揺らし、年内最終戦を4－0の大勝で飾った。

キャプテンマークを巻いてこの試合にフル出場したケイン。データサイト『Opta』によると、終了間際に挙げたダメ押しの1点により、ブンデスリーガにおけるゴールとアシストを合わせた得点直接関与数が「100」の大台に到達したとのこと。78試合目での達成は、かつてバイエルンで活躍した元オランダ代表FWアリエン・ロッベン氏の119試合を大幅に上回るブンデスリーガ史上最速記録だという。

また、ナショナルチームとクラブチームを合わせた2025年の総得点数は「60」に到達。ブンデスリーガを制覇して自身初のメジャータイトルを獲得し、FIFAワールドカップ26欧州予選を全勝で終えるなど充実した1年間となった。

バイエルンのスポーツ部門の取締役を務めるマックス・エバール氏はハイデンハイム戦後、「ハリーの功績はピッチ内に留まらず、いくら称賛しても足りない。彼の姿勢は他に類を見ないものであり、常にさらなる高みを目指している」とケインを称賛。ワールドカップイヤーとなる2026年の活躍にも期待がかかる。

【ハイライト動画】伊藤洋輝も得点関与！ バイエルンが年内最終戦で4発完勝