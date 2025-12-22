Rol3ertの新曲、Spotifyで18カ国のNew Music Fridayにリスト・イン

20歳のシンガーソングライター・Rol3ertが2025年12月17日（水）に配信したデジタルシングル 「(how could i be) honest?」が、Spotifyの18カ国の新譜プレイリスト「New Music Friday」（2025年12月19日更新週）にリスト・インした。

メジャーレーベルに所属しておらず、アニメやシティポップ、タイアップの文脈でもない無名の日本人アーティストの楽曲が、アメリカやカナダ等のNew Music Fridayに紹介されることは異例。Rol3ertのSNSでは既にアメリカやブラジル、インドネシア等世界各国のファンが多く集まっている。今年1月に本格始動して以来、その歌唱力と楽曲のクオリティーで、世界中の音楽ファンを着実に増やしているRol3ertだが、このように北米・欧州圏のSpotify公式プレイリストに取り上げられたのははじめて。「(how could i be)honest?」の楽曲のポテンシャル・クオリティに日本のみならず各国が注目しはじめている。

「(how could i be)honest?」は、11月から続く3カ月連続リリースの第2弾シングル。これまでの内省的なミドルテンポ作品とは異なり、彼自身のキャリアの中でも最もBPMが速く、歪んだ質感を前面に押し出したオルタナティブ・シンセ・ポップに踏み込んでいる。

共同プロデュースには前作「Nerd」に続き MONJOE が再参加。Rol3ertのデモを起点に、歪みや遊び心を多層的に重ねたサウンドを構築。MIX／MASTERINGはD.O.I.が担当し、低域の粘りが、J-Popにはない独特の存在感を与えている。

＜リリース情報＞

Rol3ert

Digital Single「(how could i be)honest?」

配信中

https://rol3ert.lnk.to/howcouldibehonest

＜ライブ情報＞

Rol3ert Live ”katachi”

2026年2月27日（金）渋谷 WWW X

OPEN / START：18:30 / 19:30

チケット：¥4,000（税込）＋ドリンク代¥600

特設サイト：https://rol3ert.com/popup

お問い合わせ：ライブエグザム

https://www.liveexsam.co.jp/contact

Official Site https://rol3ert.com