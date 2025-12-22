キタニタツヤ、BABYMETAL迎えた新曲、『地獄楽』第二期OPテーマに決定

キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」が、2026年1月よりスタートするTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマに決定した。

マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』（著・賀来ゆうじ）のTVアニメ第二期が2026年1月11日（日）23時45分よりテレ東系他にて放送開始となる。

現在、新曲「かすかなはな」が使用されたTVアニメ『地獄楽』第二期の第二弾PVがYouTubeにて公開中。

■キタニタツヤ コメント

土に根を張る強さと風に揺れる弱さを同時に備えて、何者にも動じずに、あるべきようにしてある花。迷いを受け入れ、迷いながら生きていく中で自己を実現させていく人。揺らぎや迷いが花ひらく様を体現するそうした在り方は慎ましくも凛としていて、理想的な姿形をしています。そういった「幽かな花」への憧れを込めた歌を作りました。

■SU-METAL （BABYMETAL） コメント

普段メタルバンドの方とコラボすることが多い私達ですが、キタニタツヤさんとのコラボだからこそ引き出していただけた新たなBABYMETALがあって本当に嬉しいです。

この曲を聴いたとき、凛と咲く花が「自分という存在」がそこにあることの尊さ、美しさを教えてくれた気がします。みなさんにとってのかすかなはなのような守りたい小さな幸せを見つけてもらえたら嬉しいです。