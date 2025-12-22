十勝平野のやや東部に位置する北海道池田町(いけだちょう)は、町営でブドウ栽培やワイン醸造を行っており、「ワインのまち」としても有名です。畜産業をはじめとしたさまざまな農産業が行われており、「十勝ワイン」などの名産品が多くあります。

今回は、池田町の観光スポット「十勝まきばの家」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

心も体もととのう! 「十勝まきばの家」について

十勝まきばの家

・北海道中川郡池田町清見144-1

・アクセス：札幌方面から車で2時間56分、JRで2時間35分

旭川方面から車で3時間14分、釧路方面から車で1時間39分、JRで1時間10分

東京から飛行機で1時間30分、とかち帯広空港から車で55分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

清見の丘に佇む、コテージエリアを中心に自家製ワイナリー、レストラン、ショップ、キャンプサイト、サウナ、ロッジなど多彩な施設が点在する複合リゾート施設「十勝まきばの家」。

サンセットコテージや森のコテージのほか、ペットも一緒に楽しめるドギーコテージがあるコテージエリアには、食事専用棟「ガゼボ」が備えられており、地元食材のBBQを自家製ワインとともに心ゆくまで楽しむことができます。

本物のワイン樽をアップサイクルした世界初のワイン樽サウナもあり、夏は木々の揺れる音や鳥の声を聞きながら、冬は真っ白な雪へのダイブとキンキンに冷えた水風呂で、ほかでは味わえない非日常体験を満喫できます。

また、自社で生産しているワインが味わえるのも魅力! ワインショップで購入することができ、宿泊者限定でオリジナルワインの飲み比べも味わえます。

コテージエリアに建つテラス席のあるレストランでは、ナポリタンや焼きカレー、煮込みハンバーグなどの自家製ミニトマト料理をはじめ、トマトソーダなども堪能できるほか、ドッグランはオールシーズンで利用可能。

雪どけ時にはコテージ周辺の散策、夏は空中回廊のツリーゴーラウンドや展望台での森林浴、秋は紅葉や星空観賞、冬は雪遊びや冬キャンプ、といった四季折々の自然を楽しみながら心も体もととのうスポットです。コテージの宿泊では、冷え込んだ朝に早起きすれば霧氷やダイヤモンドダストなどを見られるチャンスも!

自治体からのメッセージ

本施設は、自家製ワイナリー、レストラン、ショップ、キャンプサイト、サウナ、ロッジなど多彩な施設が点在する複合リゾート施設です。キャンプサイトは冬でも利用可能で、サウナはワイン樽を使用しており、心も体もととのう施設となっております。ワインやミニトマトジュース、ぶどうジュースの生産も行っており、食と観光を楽しめますので、ぜひお立ち寄りください。

池田町のふるさと納税返礼品について

「ワインのまち」ならでは! 池田町でつくられたワインの返礼品を紹介します。

十勝ワイン 町民用シリーズ3本セット(赤・白・ロゼ 各1本)

・内容量：町民用赤ワイン(720ml)×1本、町民用白ワイン(720ml)×1本、町民用ロゼワイン(720ml)×1本 合計3本

・寄附金額：1万4,900円

観光スポットとしても人気の自治体ワイナリー「いけだワイン城」から、町民からはもちろん長年愛される「町民用シリーズ」のワインセットです。やや軽めの赤ワイン、フルーティーで辛口の白ワイン、国内でも希少な辛口ロゼワインの3本が届きます。

北海道池田町清見産清見種ワイン2本セット【Story of Kiyomi】

・内容量：清見[750ml]×2本

・寄附金額：3万円

「十勝まきばの家」のワイナリーでつくられた、豊かな土壌と澄んだ気候が生み出したワインです。しゃぶしゃぶやだし料理、和食のほか、さまざまな料理と素晴らしい相性を持っており、和の味わいがワインの特徴を引き立て、至福のひとときを演出するのだとか。

今回は北海道池田町の観光スポット「十勝まきばの家」と、返礼品を紹介しました。季節ごとに表情を変える大自然の中で、コテージやロッジ、キャンプといった宿泊のほか、サウナ、ドッグラン、レストラン、自社製ワインなど、多彩に“非日常”を楽しめます。返礼品では自慢のワインを味わいながら、池田町に思いを馳せることができますよ。気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者