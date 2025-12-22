読売ジャイアンツは22日、前ロイヤルズ傘下3Aオマハに所属していたボビー・ダルベック選手と契約合意に達したと発表した。

ダルベック選手はアリゾナ大学を経て、MLBドラフト4巡目でボストン・レッドソックスに入団。2020年にメジャーデビューを果たし、2021年には133試合に出場して打率.240、25本塁打、78打点を記録するなど、長打力を武器に存在感を示した。

最速171キロを誇るアロルディス・チャップマン投手から2本塁打を放ったほか、大谷翔平投手、菊池雄星投手からも安打を記録するなど、日本人投手に対する対応力も見せている。

今季はシカゴ・ホワイトソックスに移籍したものの、メジャーでは7試合出場にとどまり、18打数4安打。その後ミルウォーキー・ブリュワーズ傘下、カンザスシティ・ロイヤルズ傘下に所属したが、オフにFAとなっていた。

巨人入りが決まったダルベック選手は「読売ジャイアンツに加入できることを心から嬉しく思います。長い歴史と素晴らしい伝統、そして情熱的なファンを持つ球団の一員になれることは、大変光栄です。

毎日全力で取り組み、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう最善を尽くします。ジャイアンツの一員として、東京ドームでファンのみなさんにお会いできるのを楽しみにしています。Go Giants！」と意気込みを語った。

主砲・岡本和真内野手がポスティングシステムを利用してMLBに挑戦する中、ダルベック選手には一塁・三塁を中心とした中軸候補として、その穴を埋める働きが期待される。

