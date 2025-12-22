今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）～12月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）～12月28日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、考えすぎないようにしましょう。難しい物事は一旦保留すると◎ できることからやれると良いでしょう。他者の意見を聞いてみるのもアリ。休みの日は、ロマンチックな場所へ出かけてみて。恋愛面は、ワクワクするような展開が期待できそう。友情が恋に変わるような場合があるかも。型にはまらないあなたらしい表現をすると◎頭のなかがアイデアでいっぱいになりそう。そのなかから来年の目標もできるでしょう。未来志向の会話をすると◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。