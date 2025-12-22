東京ヴェルディは22日、MF森田晃樹との契約更新を発表した。

森田は2000年8月8日生まれの現在25歳。東京Vの育成組織出身で、ジュニア、ジュニアユース、ユースと順調に歩を進め、ユース所属時の2018年8月、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会の浦和レッズ戦でトップチームデビューを飾った。

翌年より正式にトップチームへ昇格すると、1年目の途中から主力の一角として躍動。2021シーズンからは背番号を「7」に変更し、2023シーズンからはキャプテンも務めている。主将となって1年目の2023シーズンは、不動の中盤として活躍し、東京Vにとって16年ぶりとなるJ1復帰に貢献。2024明治安田J1リーグでは33試合出場1ゴールを記録し、6位に入るなど旋風を巻き起こした東京Vの中心に君臨。2025明治安田J1リーグでも33試合のピッチに立ち、東京Vを残留へ導いていた。

1学年先輩で、同じく東京Vの育成組織出身のDF谷口栄斗は川崎フロンターレへ完全移籍することとなったが、森田は“バンディエラ”として、来季も東京Vとの契約を更新。クラブを通して「2026年も東京ヴェルディでプレーさせていただきます。来シーズンも沢山のユニフォームやタオル、ゲーフラをスタジアムで見られることを楽しみにしています！」とコメントした。

