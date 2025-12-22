大谷翔平 最新情報

MLBのフリーエージェント（FA）市場が本格化する一方で、静かにカウントダウンを迎えているのが、日本からポスティングされた選手たちの交渉期限だ。中でも注目される存在として、村上宗隆内野手と岡本和真内野手が挙げられる。米メディア『TWSN』のマイク・ヘンリー記者が言及した。

日本人選手では村上が最も注目を集めているが、内野の即戦力を求める球団にとって、岡本は同等に魅力的な選択肢だと言われている。特にボストン・レッドソックスにとっては、より現実的な獲得候補になり得るという。

岡本の魅力は打撃だけでなく、三塁を主戦場としながら、一塁や外野も守れる柔軟性にもある。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では大谷翔平選手らと日本代表として米国を破り、国際舞台での経験も持つ。

NPBとMLBではレベルの違いがあり、適応には時間がかかる場合もあるが、岡本の経験と完成度の高い技術は、素早い順応を可能にするだろう。

注目の集まる日本人選手の動向についてヘンリー氏は「レッドソックスは岡本のNPBでのライバルである村上との関連性が強く報じられているが、岡本に焦点を当てる方が賢明かもしれない」と言及した。

