西武は22日、12月19日にアレクサンダー・カナリオ選手と選手契約を締結したと発表した。背番号は『25』に決定。

カナリオは球団を通じて「ライオンズでプレーする機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心より感謝しています。監督・コーチ陣、チームメート、そしてファンの皆さまの期待に応えられるよう、日々100％の力を尽くし、勝利のために全力で戦うことをお約束します。2026シーズンが、私たちにとって実り多いものとなるよう努力していきます。GO LIONS!」と意気込んだ。

広池浩司球団本部長は「カナリオ選手は、豪快なスイングと長距離打者特有の打球角度を持つ外野手です。25才と若く、外国人選手枠を争うことに対しても前向きで、チャレンジ精神が旺盛な点にも魅力を感じました。また、強肩を生かした守備力を備えており、さまざまな起用に応えられる点も獲得の決め手となっています。持ち前の長打力を存分に発揮し、ライオンズの得点力向上に貢献してくれることを期待しています」とコメント。

▼ アレクサンダー・カナリオのプロフィール

生年月日：2000年5月7日

身長・体重：185cm・97kg

出身地：ドミニカ共和国

球歴：リセオ・セクンダリオ・ホセ・マルティ高

ポジション：外野手

投・打：右投・右打