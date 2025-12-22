北海道の東部、根室管内の中央部に位置する別海町(べつかいちょう)は、北海道らしい大平原が広がる牧歌的な風景が見られる一方、野付半島や風蓮湖、野付風蓮道立自然公園など、さまざまな景観を有する自然にあふれたまち。

今回は、そんな別海町への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

“野球のまち”を目指す別海町の魅力について

別海町では、2024年の第96回選抜高等学校野球大会に「21世紀枠」で出場した北海道別海高等学校の応援に町民が盛り上がったことがきっかけで、「野球のまち・別海」を目指し、野球チームを誕生させ、まちを活性化したいとの思いでプロジェクトが始動しました。

日本最東端のプロ野球球団である「別海パイロットスピリッツ」は、2024年9月に別海町で設立し、「地域と共に未来を開拓」をスローガンに、活動しています。

同町では、現在、60名の地域おこし協力隊が在籍し、移住や観光、教育など、それぞれの分野で活動をしているのが特徴!

ゼロカーボン推進や野菜栽培の研究、ネイチャーガイドやゲームプログラミングなど、興味のあることや得意なジャンルなど、活動内容もさまざまです。

「別海パイロットスピリッツ」の監督を務める本間満氏も、地域おこし協力隊の一員です。

そんな別海町への移住は、野球が好きな人はもちろん、地域おこしに興味がある人、別海町が好きで盛り上げていきたい人におすすめとのこと。

「別海パイロットスピリッツ」の監督について

本間満氏は、2025年3月1日に「別海パイロットスピリッツ」の監督に就任しました。北海道出身の元プロ野球選手で、“北海道へ恩返しがしたい”という想いのもと、チームを牽引しています。

「別海町の食と景色に感動し、30数年ぶりに北海道へ移住することになりました」と本間氏は続けます。「好きなことや興味があることから、新しい目線や感覚で別海の素晴らしさを深掘りし、盛り上げていきたいです」とまちへの熱い想いを語ります。

「たくさんの皆様からの応援を力に、地域を盛り上げてまいります。これからも進化を続ける別海パイロットスピリッツの応援をよろしくお願いいたします! 」とのこと。

自治体からのメッセージ

別海町は北海道の東部に位置し、東京23区の2倍以上にもなる広大な面積と、ラムサール条約湿地に登録されている野付風蓮道立自然公園など豊かな自然環境を有する、酪農と漁業のまちです。豊かな自然やグルメに出逢えるまち「別海町」へ、ぜひお越しください。

別海町のふるさと納税返礼品について

まち自慢の野付産ホタテ、あとから返礼品を選ぶことができる「あとからセレクト【ふるさとギフト】」を紹介します。どちらも別海町の中で人気の返礼品なのだとか。

北海道野付産 粒々ホタテ 500g

・提供事業者：株式会社丸イ佐藤海産

・内容量：ホタテ玉冷500g

・寄附金額：1万円

※浜値の変動などにより、寄附金額が変更となる場合がございます。

甘さと旨みが特徴の野付産ホタテです。ギュッと凝縮された旨みと、ぷりっぷりの食感を堪能することができます。まずはお刺身でその旨みととろけるような舌触りを楽しむのがおすすめなのだそう。

あとからセレクト【ふるさとギフト】寄附2万円相当

・提供事業者：別海町ふるさと納税サポート室

・寄附金額：2万円

「忙しくて選ぶ時間がない」という人にうれしい、後日ほしい時にゆっくり選択できる返礼品です。ホタテや秋鮭をはじめとする海産物や、別海牛、チーズケーキ、アイスといった酪農産物など、多彩な品から選ぶことができるのがポイント!

今回は北海道別海町への移住の魅力と返礼品を紹介しました。プロ野球チーム、地域創生活動、移住支援など、別海町だからこそできる・活かせる地域おこしが魅力。「超地元密着で、地域を盛り上げるためにがんばりたい」と本間監督も語っていました。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

