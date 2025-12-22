セルティックに所属する日本代表FW前田大然が21日、今季の公式戦6アシスト目をマークした。

スコティッシュ・プレミアシップ第18節が行われ、セルティックはホームでアバディーンと対戦した。10月28日にブレンダン・ロジャーズ前監督が退任した同クラブは、マーティン・オニール暫定監督の下で公式戦8試合7勝を記録。しかし、ウィルフリード・ナンシー新監督が就任して以降は4連敗を喫している。新体制初勝利を目指す一戦にFW前田は先発出場。MF旗手怜央がメンバーから外れた一方、FW山田新とDF稲村隼翔がベンチに入った。

試合は立ち上がりからセルティックが主導権を握り、39分に幸先よくスコアを動かす。敵陣左サイドでのボール奪取からカウンターに移行し、ペナルティエリア左角からルーク・マッコーワンが縦にスルーパスを供給。前田が猛烈なスプリントでポケットに抜け出すと、ワンタッチでマイナス方向に折り返す。最後はベンジャミン・ニグレンがダイレクトで合わせ、セルティックが先制した。

その後、70分に山田が交代でピッチに登場。しかし、前半アディショナルタイムに退場者が生まれたことで数的優位に立っていたセルティックだが、74分に同点ゴールを被弾してしまう。それでも88分にキーラン・ティアニーが勝ち越し弾を挙げると、後半アディショナルタイムにはジェームズ・フォレストが追加点をマークする。

結局、そのまま試合は3－1で終了し、勝利したセルティックが新体制初白星を飾った。なお、前田はフル出場を果たし、稲村に出番は訪れなかった。次節は27日に行われ、セルティックはアウェイでリヴィングストンと対戦。アバディーンはホームでダンディー・ユナイテッドと対戦する。

【スコア】

セルティック 3－1 アバディーン

【得点者】

1－0 39分 ベンジャミン・ニグレン（セルティック）

1－1 74分 ケナン・ビラロヴィッチ（アバディーン）

2－1 88分 キーラン・ティアニー（セルティック）

3－1 90＋2分 ジェームズ・フォレスト（セルティック）