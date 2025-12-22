モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、クープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦で負傷交代した。21日、フランス紙『レキップ』が状態を伝えている。

ラウンド32からクープ・ドゥ・フランスに登場し、敵地でオセールとの“リーグ・アン対決”に臨んだモナコ。今季ここまで公式戦4ゴール3アシストを記録中の南野拓実は前線の一角として先発した。試合は8分にミカ・ビエレスの得点でモナコが先制したものの、29分にPKで同点ゴールを被弾。そんななか、相手のカウンター阻止を狙った南野が左ひざを負傷してしまい、35分に予期せぬ交代を強いられる。その後、74分に勝ち越したモナコが2－1で勝利を収め、ラウンド16に駒を進めた。

南野は数分間ピッチに倒れ込んだ後に担架で交代。『レキップ』はその様子を「ピッチを後にする際、日本人選手は顔を両手で覆い、重傷を懸念している様子だった」と報じつつ、「左ひざに重傷を負った可能性がある」と指摘している。

また、モナコはクラブ公式サイトにセバスチャン・ポコニョーリ監督のコメントを掲載。「とても嬉しい」と勝利を喜んだベルギー人指揮官だが、「やはり一番の痛手は南野拓実の負傷だ。ただ、それでも彼のためにも勝ち上がれたことは喜ばしい。今年は残念ながら、こうしたことが繰り返されてしまっている。あとは今夜の検査結果を待つだけだ」と語った。

北中米で開催されるFIFAワールドカップ26までは残り約6カ月。日本代表の主力である南野の状態に注目が集まる。