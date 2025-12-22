プレミアリーグ第17節が21日に行われ、アストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

ここまで16試合を消化したリーグ戦で7勝5分4敗を記録し、勝ち点「26」の6位につけるマンチェスター・ユナイテッド。ルベン・アモリム監督就任2年目の“赤い悪魔”は、直近のプレマリーグ10試合で1敗のみと復調の兆しを見せ始めている。対するは、公式戦9連勝を達成しながら3位に浮上したアストン・ヴィラ。互いに好調を維持する両クラブが、『ヴィラ・パーク』で激突する。

試合は立ち上がりから両者がゴールに迫るが、得点には至らず前半終盤に突入。そんななか、45分にアストン・ヴィラが均衡を破る。自陣でのボール奪取からカウンターに転じ、センターサークル内でパスを受けたジョン・マッギンが左サイドに配球。モーガン・ロジャーズが巧みなトラップで収めると、ライン際でのカットインからボックス内に侵入する。右足で狙ったコントロールショットがネットを揺らし、ホームチームが先制した。

対するマンチェスター・ユナイテッドも、失点から3分後に同点弾を挙げる。アストン・ヴィラが最終ラインからビルドアップを試みると、マンチェスター・ユナイテッドが前線から組織的なプレスを敢行。追い込むようにパトリック・ドルグが左サイド深くでボールを奪い、こぼれ球を受けたマテウス・クーニャが角度の小さい位置で右足を一振り。一瞬の隙を突いたマンチェスター・ユナイテッドが同点に追いついた。

すると、57分に再びアストン・ヴィラが一歩前に出る。自陣でのポゼッションから右サイドのマッギンにボールが渡り、ピッチ中央のブバカル・カマラを経由して左サイドに展開。ユーリ・ティーレマンスが時間を作りながらクロスを送ると、ニアで相手にカットされたボールをM・ロジャーズが回収する。右足で放ったシュートがゴールに吸い込まれ、貴重な勝ち越し弾をマークした。

結局、そのまま試合は2－1で終了。勝利したアストン・ヴィラが公式戦10連勝を飾った一方、マンチェスター・ユナイテッドは5試合ぶりの黒星を喫した。次節、アストン・ヴィラは27日にアウェイでチェルシーと対戦。マンチェスター・ユナイテッドはその前日にホームでニューカッスルと対戦する。

【スコア】

アストン・ヴィラ 2－1 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

1－0 45分 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

1－1 45＋3分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－1 57分 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）