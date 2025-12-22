ブンデスリーガ第15節が21日に行われ、マインツとザンクトパウリが対戦した。

日本代表MF佐野海舟と同MF川﨑颯太が所属するマインツは、今季ここまでのリーグ戦で1勝4分9敗と大苦戦。勝ち点「7」でブンデスリーガの最下位に低迷している。しかし、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ではリーグフェーズを7位で終え、決勝トーナメントストレートインを決めている。対する、日本代表MF藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリも現在16位と苦しい戦いが続くが、前節は藤田が2アシストを記録し、勝利に貢献している。

この一戦では川﨑が負傷により欠場。佐野と藤田はそれぞれ先発出場を果たす。下位を抜け出したいチーム同士の対戦は、両者譲らず慎重な立ち上がりに。マインツのビルドアップ時には、藤田が佐野をマークし、随所で日本人同士のマッチアップが発生する。

後半に入り、マインツが試合の主導権握るが決定的なチャンスを作るまでには至らず。唯一セットプレーが得点の匂いを感じさせるが、ザンクトパウリも集中力を切らさず、スコアレスで時間が経過していく。

73分には藤田がエリア内でボールを受け、先制のチャンス。右足に持ち変え、シュートを放つも、相手DFにブロックされる。その後も、クロスに飛び込みシーンがあったが、ファウルと判定され、ゴールを割ることはできない。

終盤に入っても、お互い決定機を作れず、このまま0－0で試合は決着した。ブンデスリーガはこの後、ウィンターブレイクに突入。マインツは次戦、2026年1月10日にウニオン・ベルリンと、ザンクトパウリはライプツィヒとそれぞれ対戦する。

【スコア】

マインツ 0－0 ザンクトパウリ