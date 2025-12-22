エールディヴィジ第17節が21日に行われ、日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が所属するフェイエノールトは、トゥウェンテと対戦した。

フェイエノールトは、直近の公式戦10試合で3勝7敗と不調に陥っており、現在は3連敗中と苦境に立たされている。リーグ戦においても2位につけているが、首位PSVには第16節終了段階で勝ち点差「9」を離されており、4季ぶりのエールディヴィジ制覇に黄色信号が灯りつつある。

上田は6日に行われたエールディヴィジ第15節ズヴォレ戦で4ゴールを挙げ、得点ランキングを独走しているが、その後はネットを揺らせておらず、公式戦4試合ぶりのゴールにも期待がかかる。

上田と渡辺がスターティングメンバーに名を連ねた一戦で、先制点を挙げたのはトゥウェンテ。序盤から主導権を握ると、右サイドからエリア内に侵入したダーン・ロッツがネットを揺らした。リードを許したフェイエノールトは23分、上田がDFの背後に抜け出すも、パスが流れてしまいシュートまで持ち込めない。



その後、フェイエノールトはなかなかリズムを掴めず、トゥウェンテが試合を支配。GKティモン・ヴェレンロイターがなんとかシュートをセーブし続け、0－1で試合を折り返す。

70分には上田に同点のチャンス。左サイドからの低弾道のクロスにハーフボレーで合わせるが、シュートは枠外に。フェイエノールトは前半の失点が大きくのしかかる。すると74分、ゴンサロ・ボルジェスが同点弾。右サイドからエリア内に走り込み、シュートを決め切った。

しかし、フェイエノールトは直後の75分、ルチアーノ・ヴァレンテがこの試合2枚目のイエローカードを受けて退場に。数的不利になると、4－4－1のブロックを形式しつつ、カウンターから逆転を目指す。

その後、トゥウェンテはロッツに勝ち越しのチャンスが来るが、この試合2点目とはならず、1－1の痛み分けで試合は終了した。

フェイエノールトは次戦、2026年1月11日にヘーレンフェーンと対戦。トゥウェンテは10日にズヴォレとの試合を控える。

【スコア】

フェイエノールト 1－1 トゥウェンテ

【得点者】

0－1 19分 ダーン・ロッツ（トゥウェンテ）

1－1 74分 ゴンサロ・ボルジェス（フェイエノールト）