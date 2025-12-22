ジャパンショッピングツーリズム協会(JSTO)はこのほど、訪日外国人観光客向け消費税免税制度「輸出物品販売場制度(TFS)」の廃止により及ぼすとされる日本経済や観光産業、政府財政への影響についての調査結果を発表した。

まず、経済調査では、同制度を廃止した場合、年間で160万人の訪日客が失われ、海外からの総来訪者数が4.5%減少すると推計されている。この訪日客数の減少は、ホテル、レストラン、交通サービスなど、観光産業全体に影響を及ぼすことが予想される。

さらに、訪日客の購買行動は価格変動に大きく左右されるため、10%の価格上昇は観光客の消費パターンに強い影響を与えると考えられる。現在免税対象となっているカテゴリーにおける観光客によるショッピング支出は、3,645億円、22.8%の減少が見込まれるとのこと。

このギャップは、同制度が再導入されない限りは恒常的に続くと考えられる。今後、数年のうちに訪日客数や1人あたりの消費額が水準まで回復する可能性はあるものの、同制度が維持されていた場合と比較すると、依然として低い水準にとどまるという。

日本経済への影響としては、GDPが直接的に8,470億円減少する予想となっているほか、消費税収が増える一方で全体の税収は530億円減少する見込みとのこと。この結果から、免税制度は財政負担ではなく、中長期的には政府財政に一定のプラス効果をもたらす可能性が示唆されている。