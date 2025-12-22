ビデオリサーチは12月16日、テレビ視聴率調査結果や見逃し配信の再生回数ランキングなどから、2025年によく見られたテレビ番組をまとめた「2025年テレビ視聴データ総まとめ」を発表した。なお、本データは2025年12月14日時点の速報版となる。

2025年テレビ視聴率

最もテレビが見られた日は?

2025年に最もテレビが見られたのは、8月31日20時42分で、総個人視聴率は38.8%となった。主な番組は、24時間テレビ48「あなたのことを教えて PART10」(日本テレビ)だった。

CM露出タレントランキング

CM露出タレントランキング(秒数)では、今日美桜が24万1,955秒でトップとなった。続いて鈴木亮平が23万280秒、賀来賢人が22万3,365秒で上位に並んでいる。なお同ランキングの対象局は、関東地区の民放5局(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ)。2025年1月1日～11月16日のオンエアCMを対象に集計している。

個人視聴率ランキング

個人視聴率ランキング(全ジャンル)では、「MLB開幕戦2025・カブス×ドジャース」が19.9%で1位となった。2位は「MLB開幕戦2025第2戦・カブス×ドジャース」(18.6%)、3位は「第101回箱根駅伝・復路」(17.3%)となり、スポーツ中継が上位を占める結果となった。

ジャンル別では、ドラマ部門で連続テレビ小説「あんぱん」が10.0%で首位となった。バラエティ部門では「芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル」が14.4%でトップとなっている。アニメ部門では「特別編集版・鬼滅の刃 刀鍛冶の里 繋いだ絆編」、音楽部門では「THE MUSIC DAY 2025 Part3」、映画部門では金曜ロードショー「君たちはどう生きるか」がそれぞれ1位となった。

なお、テレビ視聴率データは、関東地区において2025年1月1日～12月14日までに放送された15分以上の番組を対象としている。

見逃し配信再生回数ランキング

見逃し配信ランキング

見逃し配信(全ジャンル)では、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が522万420回で最多再生回数を記録した。ドラマ以外のジャンルでは、「それSnow Manにやらせて下さい」が291万9,785回でトップとなっている。

見逃し配信の再生回数ランキングは、2025年1月1日～11月23日に対象の動画配信プラットフォームで配信開始された放送局由来コンテンツの見逃し配信(VOD)の視聴(リアルタイム配信、Special LIVE配信の視聴は対象外)を対象としている。

テレビ番組ポスト数ランキング

テレビ番組「ポスト数」ランキングでは、「プラチナイト・上田と女がDEEPに吠える夜 機動戦士ガンダムGQuuuuuuX」が40万5,507件で最多となった。2位は「THE MUSIC DAY 2025」、3位は「音楽の日2025」となった。なお同ランキングは、2025年1月1日～12月14日に関東で放送された番組を対象に、放送日当日の24時間(5時～29時)に投稿されたポスト数を集計している。