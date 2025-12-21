ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した村上宗隆が22日、「報道にもありました通りこの度シカゴホワイトソックスと契約させていただく形となりました」と、シカゴ・ホワイトソックス移籍を自身のインスタグラムで報告した。

「野球を始めた頃から僕に携わっていただき、指導していただいたたくさんの方々に感謝しています」と綴り、「そして何より天国にいる衣笠会長、ようやくスタートラインに立てました。この瞬間を会長と共有できないのは残念ですが、天国で『村上おめでとう。だけど、ここからだぞ頑張れ！』と声が聞こえます」と、今年2月に亡くなり、スワローズで球団社長や代表取締役会長を務めた衣笠剛氏に感謝の想いを伝えた。

「そして、どんな時でも出迎えてくれたつば九郎！今後とも見守っててね！」とつば九郎にも感謝した。

「ここからまた新しい道が始まること、シカゴホワイトソックスで野球ができること、メジャーリーグという夢であった舞台で野球ができること、今はその現実にとてもワクワクしています！」とメジャーでプレーすることを今か今かと楽しみにしている。

「最後に、日本で応援してくださってるファンの皆様、これからも変わらぬ叱咤激励よろしくお願いします！！！」と締め括った。