「電話くらいかけるべきだった」ディアスのドジャース入り、古巣の対応も…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）の獲得に成功した。本人はドジャースの強さを決め手としているが、古巣の対応のマズさも影響したかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

3年6900万ドルでドジャース入りしたディアスは、日本時間13日に入団会見を実施。「僕がドジャースを選んだのは、勝てる球団だからだ。僕は勝ちたいし、彼らには勝つための全てが揃っていると思った」などと語っている。

[sp_ad]

同メディアは「MLBインサイダーのボブ・ナイチンゲール氏は、メッツがデビン・ウィリアムズ獲得に動いていた際、ディアスにも連絡を取るべきだったと考えている。同氏はディアスを巡るメッツの状況は、かつてアトランタ・ブレーブスがフレディ・フリーマン内野手を扱ったケースと似ていると説明した」と言及。

続けて、「マット・オルソン内野手を獲得した時、フリーマンは何も知らされていなかった。完全に不意を突かれた形だった。ディアスもそれと似たようなものだったと思う。『じゃあここを出るよ。ウィリアムズと同じ条件じゃ戻らない。少なくとも4年か5年の契約に値するはずだ』という気持ちになったんだろう。せめて、何が起きているのかを伝える一本の電話くらい、かけてあげるべきだったのではないか」というナイチンゲール氏の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】