広島東洋カープの未来を担う若き主力たちが、相次いでFA権取得の時期を迎えようとしている。エース候補、守護神、中継ぎの要、そして捕手陣。さらには今季レギュラーの座を掴んだ外野手も。彼らの去就が、広島の再生を左右することになりそうだ。今回は、広島でFA取得間近の選手を取り上げる。（文・シモ）［1/6ページ］

森下暢仁

[caption id="attachment_207389" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの森下暢仁（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大分商 - 明治大

・年齢：28歳

・国内FA取得までの一軍登録日数：残り1年と2日

・今季成績：22試合登板、6勝14敗、防御率2.48

森下暢仁は、2027年に国内FA権を取得する見込みだ。

ルーキーイヤーの2020年に、10勝3敗、防御率1.91の成績で新人王を獲得した森下は、プロ3年目にも10勝をマーク。昨季も10勝を記録し、3度の2桁勝利を挙げている。

また、打者としても非凡なセンスを見せ、プロ通算6年間で18打点と打撃力の高さを発揮。2022年には7打点をマークしている。

しかし、今季の森下は打線の援護に恵まれなかった。月別の防御率が平均して2点台と好投しながらも、勝ち星が付かない状態が続いた。

6月20日の楽天戦から8月9日の中日戦まで8連敗という、不名誉な記録を残すことにもなった。

自身の連敗は、8月16日のヤクルト戦の勝利でストップ。だが、右肩の炎症で8月24日に登録抹消され、そのままシーズン終了となった。

結果、今季の成績は、22試合に登板して6勝14敗、防御率2.48。好投が報われない成績に終わった。

2028年には、早ければ海外FA権も取得する森下。昨季の契約更改の際には、メジャー挑戦への思いを口にしているだけに、3年後の海外FA宣言の可能性もゼロではない。

実績のある投手なだけに、球団としては流出を防ぎたいところだ。

栗林良吏

[caption id="attachment_243306" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの栗林良吏(写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：愛知黎明高 - 名城大 - トヨタ自動車

・年齢：29歳

・国内FA取得までの一軍登録日数：残り1年と145日

・今季成績：55試合登板、1勝1敗10セーブ23ホールド、防御率2.24

栗林良吏は、順調に行けば再来年に国内FA権を取得する。

ルーキーイヤーの2021年から抑えを任され、開幕から22試合連続無失点や20試合連続セーブを記録。同年は53試合に登板して37セーブ、防御率0.86と躍動した。

プロ2年目には31セーブ、プロ4年目の昨季も38セーブと、順調に抑えとしての役割を果たしてきた。

しかし、今季は開幕から抑えとして登板を続けたものの、昨オフの右肘クリーニング手術の影響もあったのか、4月に登板した8試合で防御率8.59。調子が上がらない状態が続いた。

そんな中、今季の栗林は抑え一本ではなく中継ぎの役割もこなしながら、3年連続の50試合以上となる55試合登板を果たす。

その結果、今季は24ホールドポイント（1勝1敗、10セーブ、23ホールド）、防御率2.24の成績をマーク。

プロ5年間の平均防御率1.90、通算134セーブは、抑えとして十二分の活躍である。

プロ6年目の来季は、先発に転向する栗林。今オフには直球の球速アップに取り組み、先発仕様へとレベルアップする姿勢が、練習風景からもうかがえた。

再来年にFA宣言した場合、栗林はどの球団にとっても魅力的だろう。

来季の先発転向で、成績次第では市場価値の上昇が予想される。引き留めを図りたいところだ。

坂倉将吾

[caption id="attachment_189490" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの坂倉将吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：日大三高

・年齢：27歳

・国内FA取得までの一軍登録日数：残り115日

・今季成績：104試合出場、打率.238、5本塁打、37打点、1盗塁

坂倉将吾は来季、順調に行けば国内FA権を取得する。

長打力を活かした打撃とリードで、広島の扇の要に成長した坂倉。

プロ5年目の2021年には、打率.315、12本塁打、68打点の好成績を記録。翌2022年には打率.288、16本塁打、68打点と強打も遺憾なく発揮してきた。

しかし、今季は開幕前に右手中指を骨折し、開幕には間に合わず。

そんな中、4月29日にシーズン初昇格を果たした坂倉は、同日の巨人戦の8回表に代打で登場。二ゴロで凡退となったが、カイル・ケラーの152キロの速球に反応し、元気な姿を見せた。

だが、その後はけがの影響もあってか、本来の力を発揮できず。今季の成績は、打率.238、5本塁打、37打点の成績に終わり、5年連続の2桁本塁打とはならなかった。

守備では、昨季の盗塁阻止率.385から.181と数字を落とし、攻守共に精彩を欠く結果となった坂倉。

シーズン後には3年ぶりの秋季キャンプに参加し、プロ10年目の来季に向けて、がむしゃらな姿勢を見せている。

捕手としての登録だが、打撃を活かすために2021年には62試合、2022年には55試合、昨季は51試合に内野手として出場。捕手一本ではない起用も続いた。

FAで捕手一本で坂倉の力を必要とする球団があれば、移籍の可能性も否定できない。

坂倉の意思を尊重しつつも、FAでの流出を防ぎたいところだ。

床田寛樹

[caption id="attachment_243309" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの床田寛樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：箕面学園高 - 中部学院大

・年齢：30歳

・国内FA取得までの一軍登録日数：残り25日

・今季成績：26試合登板、9勝12敗、防御率3.15

床田寛樹は来季、約1カ月ほどで国内FA権を得る。

プロ3年目の2019年に7勝6敗、防御率2.96をマーク。プロ6年目の2022年には、8勝6敗、防御率2.84の成績を挙げた床田。

翌2023年には11勝7敗、防御率2.19の成績で、初の2桁勝利を達成。昨季も18試合連続のQSを達成するなど、26試合の登板で11勝9敗、防御率2.48と2年連続の2桁勝利を挙げた。

迎えた今季は、6月21日の楽天戦までに7勝目を挙げたものの、終盤に失速。8月26日の巨人戦で9勝目を挙げたのを最後に、白星から遠ざかった。

結果、今季は26試合に登板して9勝12敗、防御率3.15の成績でフィニッシュ。3年連続の2桁勝利とはならなかった。

一方、キャリアハイとなる171回1/3を投げての6完投は、先発としての役割を十分果たしていたと言えるだろう。

プロ入り後の目標のひとつに、FA権の獲得も視野に入れていたと言う床田。長いイニングを粘り強く投げられる、通算57勝左腕の流出は一大事だ。

球団としては、全力の引き止め交渉が必須だろう。

島内颯太郎

[caption id="attachment_243308" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの島内颯太郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：光陵高 - 九州共立大

・年齢：29歳

・国内FA取得までの一軍登録日数：残り108日

・今季成績：60試合登板、4勝2敗1セーブ29ホールド、防御率1.40

島内颯太郎は来季、順調に行けば国内FA権を取得する。

150キロを超える直球を武器に、ルーキーイヤーは25試合すべてに中継ぎとして登板し、存在感を発揮。

プロ3年目の2021年には51試合に登板し、守護神の栗林良吏につなぐ”8回の男”として腕を振り続けた。結果、同年は15ホールドポイント、防御率3.12の成績を挙げ、広島のリリーフとして定着。

2023年には62試合に登板し、42ホールドポイント（3勝3敗、2セーブ、39ホールド）、防御率2.31をマーク。同年の最優秀中継ぎに輝いた。

昨季は58試合に登板し、中継ぎだけで11勝を記録。今季も60試合に登板し、33ホールドポイント（4勝2敗、1セーブ、29ホールド）、防御率1.40の成績を挙げた。

8月27日の巨人戦では、3-2でリードして迎えた8回に登板し、球団新となる通算116ホールドを達成。現時点で通算ホールド数を118まで伸ばしており、リリーフの大黒柱と言える存在だ。

来季からは、新選手会長に就任する。選手会長就任の年にFA宣言は考えにくいが、救援陣が不安なチームにとっては、喉から手が出るほどほしい存在だろう。

来季に国内FA権を取得すれば、オフは島内の決断に大きな注目が集まりそうだ。

大盛穂

[caption id="attachment_183113" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの大盛穂（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：飛龍高 - 静岡産業大

・年齢：29歳

・国内FA取得までの一軍登録日数：残り1年と121日

・今季成績：102試合出場、打率.265、3本塁打、11打点、7盗塁

大盛穂は、再来年に国内FA権取得が見込まれる。

プロ1年目に二軍で109試合に出場し、打率.248、1本塁打、11打点、16盗塁の成績を挙げ、同年オフに支配下選手登録された大盛。

翌2020年の夏場に一軍初昇格を果たすと、1番打者として22試合に出場。同年は73試合の出場で打率.259、2本塁打、16打点、5盗塁の成績をマークした。

続く2021年は、代走や守備固めの起用が中心で、同年は56試合の出場で打率.270の成績をマーク。しかし、2023年は打率1割台に沈むなど、なかなか殻を破りきれずにいた。

それでも、プロ7年目の今季は一軍出場の機会を増やした。

5月までは代走や守備固めの出場が多かったものの、夏場からはスタメン出場の機会が増加。結果、キャリアハイとなる102試合に出場して、打率.265、3本塁打、11打点、7盗塁をマークした。

今季は思い切りの良い走塁や守備だけでなく、打撃面でも1番打者として自己最多の17試合にスタメン出場するなど、レギュラーへの足がかりを掴んだ。

FA取得後すぐに権利を行使する可能性は低いと予想するが、来季以降の活躍次第ではどう転ぶかわからない。

大盛のプロとしてのさらなる成長と、将来のFAの動向に目が離せない。

【了】