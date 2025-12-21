大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手を補強したが、タリク・スクバル投手のトレードによる獲得も噂されている。タイラー・グラスノー投手とのトレードは明確に否定されたものの、まだ可能性は残っている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマイケル・ブローナー記者が言及した。

スクバルは契約が残り1年となり、デトロイト・タイガースはエースを今のうちに放出すべきかどうかが最大の焦点となってきた。

もしスクバルを放出するとなれば、ドジャースが獲得に乗り出す可能性は十分に考えられる。来季は大谷翔平選手が開幕から先発ローテーションに入る予定だが、スクバルが加われば大きな戦力となる。

しかし、現時点ではタイガースがスクバルを放出する可能性は高くないという見方が優勢だ。タイガースは来季もスクバルを中心に勝負する選択を取り、優勝争いができなければシーズン中での放出となるだろう。

注目が集まるスクバルの動向についてブローナー氏は「噂があるからといって、必ずしも実現するとは限らない。しかし、今回は注目に値する。タイガースが実際に彼のトレードを試みた場合、この取引を行えるのはドジャースが唯一の現実的なチームだ」と言及した。

