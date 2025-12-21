綾波レイのセリフ「にんにくラーメン チャーシュー抜き」はアドリブだった!? 林原めぐみ「のりラーメンでもいいかなって思ったんだけど…」

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

11月29日（土）の放送は、綾波レイ役・林原めぐみさんが登場。「メール紹介スペシャル回」と題し、番組リスナーから届いた質問メールに林原さんが答えました。ここでは、綾波レイのセリフ「にんにくラーメン チャーシュー抜き」の秘話を語りました。

◆「にんにくラーメン チャーシュー抜き」の理由

林原：「にんにくラーメン チャーシュー抜き」っていうアドリブを言ったときに、『エヴァ』ファンの作家さんなどに「（その）アドリブは良くない」って怒られたりしたの（笑）。やっぱり『エヴァ』ファンは、その人なりの『エヴァ』愛があるから（怒られるのは）全然いいんだけど。ただ……これは言ったことがあったかどうかなんですけど、私のなかでは意味があってね。

レイちゃんってお肉が食べられないんですよ。だけど多分、何か任務が終わってから、屋台のラーメンを食べに行って、（葛城）ミサトが「チャーシューラーメン 大盛り麺固めね！」みたいな感じでいろいろ注文して、「あんたたちも好きな物注文しなさい」とか言っているのを見ていて、多分1回じゃなくてね。「にんにくマシマシね！」とか言っていたのかもしれないと考えたりして、 「何だろう、それ、にんにくマシマシって」「ミサトはいつもそれを頼んでいる」「でも私、チャーシュー食べられない……」っていうようなことを思って、「にんにくラーメン チャーシュー抜き」っていうアドリブを言ったんですよ（笑）。のりラーメンでもいいかなって思ったんだけど、「うーん、のりは歯にくっついちゃうからな」なんていろいろ思ったりして、それにしたの。

そうしたら、アドリブだったんだけど採用されて、その後にカップ麺などに 商品展開までされたのよね。“アドリブがまさかそこまでいくとは”と思いました、そんな思い出です。

