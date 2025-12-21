大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ブルペン強化の切り札としてエドウィン・ディアス投手を獲得した。その一方で、昨季大きく期待を裏切ったタナー・スコット投手についても、首脳陣は巻き返しを確信している様子だ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じている。

ディアスは来季、ドジャースの守護神を担うとされているが、本来その役割を期待されていたのが、昨オフに加入したスコットだった。

しかし、スコットは故障に苦しみ、キャリアで最も厳しいシーズンを過ごした。今季は61試合に登板して1勝4敗、防御率4.74、FIP4.70、WHIP1.26と数字を落とし、さらに10度の救援失敗はMLBワーストだった。

デーブ・ロバーツ監督によると、スコットは左肘の炎症で後半戦を欠場した他、想定外の処置によりポストシーズンを全休するなど、表に出ていない身体的問題も抱えていたという。今季は大谷翔平選手が二刀流復帰のシーズンだっただけに、ブルペンとして機能しなかったのは痛手だろう。

本来の実力を発揮できなかったスコットについてロバーツ監督は「彼は自分の体調について、何か隠していたと思う。彼は一生懸命努力しているし、才能も十分にある。彼の実績は昨年とはまったく異なる。そのため、今年は例外的なシーズンだっただけだ」と言及した。

