有吉、元通訳・水原一平受刑者を題材にしたドラマ化に「やらないわけがない！」「今までにないような事件ですから」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。12月のアシスタントは、デンジャラス・安田和博です。12月14日（日）の放送では、アメリカで制作することが発表された、元通訳・水原一平受刑者を題材としたドラマシリーズについて言及しました。

◆ドラマ出演にも意欲的!?

大谷翔平選手の元通訳・水原一平受刑者による巨額の詐欺事件を題材としたドラマが、アメリカで制作されることが決定しました。このニュースに有吉は、「やっぱり、アメリカでドラマ化ですって。『なかなか許可が出ないんじゃないか』とか、いろいろ言われていたけど、これだけの事件なんだから、やらないわけがないよね！ 稀代のスーパースターが一番信用していた身近な通訳が、まさか数十億円という金を引っ張り出しちゃうような、今までにないような事件ですから」と興味を示します。

また、本ドラマは映画「ワイルド・スピード」シリーズで知られるジャスティン・リンが監督を務めることも発表されていますが、「これはちょっと……（自分に）出番は回ってこないかもね」と、実はドラマ出演を狙っていたことを告白。

さらに、そこから妄想が膨らみ、「もし（監督が）堤幸彦さんだったら、『なんとかお願いします！』って頭を下げれば、『じゃあ、山本由伸役で出ますか？』みたいな（可能性はあった）」と続ける有吉に、安田は「そこいくの!?」と驚きつつ爆笑していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

音声コンテンツプラットフォーム 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！