大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、エドウィン・ディアス投手を獲得したことで、後払い金額がついに10億ドル（約1550億円）を突破した。この金額に対して、再びドジャースが球界のバランスを崩しているとの批判があがっている。米メディア『ヘビー』のアルビン・ガルシア記者が言及した。

現在ドジャースは、引退後も含めて9人の選手に支払い義務を抱えており、その中心にいるのが大谷翔平選手の総額6億8000万ドル（約1054億円）という驚愕の後払い金額だ。

[sp_ad]

この規模に対し、他球団のファンからは「制度の抜け穴を突いている」「リーグの公平性を壊している」といった批判が噴出している。

これほどの後払い契約はどの球団にでも真似できるわけではなく、ドジャースは自前の育成システムによって、安価で戦力となる若手を次々と供給できる自信があるからこそ成り立っている。資金力だけでなく、長期的にコストを支えられる流動性がなければ、同様の戦略はむしろリスクになりかねない。

批判が絶えないドジャースの後払い契約についてガルシア氏は「勝利が収入を生み、収入が後払いを支え、後払いがさらなる勝利を可能にする。これは閉じた循環であり、他球団にとっては不快な構造だ」と言及した。

【関連記事】

【了】