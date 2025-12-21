今日の運勢は？ ★12月22日（月）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月22日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月22日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ 水森太陽（みずもり・たいよう）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？やる気に満ち溢れた一日に。やりたい気持ちがあっても、できていなかったことなどを行ってみて。周りの人たちに熱い想いを語るとサポートしてもらえそう。年末に向けて駆け抜けましょう。集中力がアップしているようです。仕事などにコツコツ取り組んでいくと、スッキリとした気分になりそう。スキルアップのための勉強も時間を作ってどんどん行うと良いでしょう。今日は、楽しいことが起こりそうな予感。対人関係も良好なので、ちょっぴりニガテな人とも気さくに話せるようです。新しい目標を作ればやる気もアップ！挑戦したいものを明確にしていきましょう。お誘いの連絡が届きそう。今後人付き合いが増えていくようです。その場にいないと、知れないような話などもできそうで、楽しめることでしょう。揺れるアクセサリーなどを身につけると◎大切な人と過ごせるなど、有意義な一日になりそう。今年の出来事などを振り返るなど、話題もつきないようです。リフレッシュすることで、来年に向けてモチベーションも上がることでしょう。できることをコツコツと行っていくと◎他者と自分を比べて、落ち込んだりするのはやめましょう。長所をどんどん伸ばすよう心がけてみて。気になるあの人から声をかけられるかも。地道な作業などが多くなりそう。なかなか大変ではありますが、やり遂げるとスカッとすることでしょう。ラジオや音楽を聞くなど、気分転換をしながら上手くやり過ごしましょう。今日は、肩の力を抜いて過ごしてみましょう。自分の気持ちを無視して頑張りすぎてしまうと、ぐったりしてしまうので気をつけて。親友とお茶を楽しむなど、リフレッシュを。身の回りを整理してみましょう。クローゼットを片付けるのも◎今の自分に似合うものが分かってくるようです。状況に合わせてファッションを楽しめると、上手くいくことが増えていくかも。今日は、自分の内面と向き合ってみると良いかも。これまでの行いを省みて、今後どうしたいのか考えてみましょう。対人関係においては、友人や仲間とのつながりが深くなっていくようです。感情的にならずに、何事も冷静に対応すると上手くいくようです。ちょっと面倒なことに巻き込まれそうになったら、相手に対して丁寧なコミュニケーションを取るようにしてみましょう。休息の取り方を見直してみましょう。眠りにつくまでに時間がかかるならば、シンプルな空間を作るのもアリ。気が散ることが減りそうです。精神面が安定すると、仕事などもはかどることでしょう。過去最大級に日本にとって陰の気が極まる冬至が明け、これから明るい世界が広がっていきます。陽はまた昇り繰り返します。新たな未来を生み出して行きましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。