「調子に乗っていた」ドジャース実況アナを敵将がチクリ！？　米メディア…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。敵軍を率いるジョン・シュナイダー監督が、地元放送局『スポーツネットLA』などで実況を務めるジョー・デイビス氏に苦言を呈したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「シュナイダー監督は先日、ポッドキャスト番組のインタビューを受けた。同監督は様々な話題に触れながら、WSの実況を担当したデイビス氏について語った。たとえ冗談であっても、同監督の発言はロサンゼルスの人々にとって反感を買うかもしれない」と言及。

続けて、「ドジャースが勝っているとき、彼は本当に調子に乗っていた。ジョーにはちょっと言いたいことがあったんだ。僕自身は中継を聞いてはいなかったけど。彼は球界でも屈指のいい声の持ち主だし、エネルギーも大好きだ。本当にクールだし、仕事ぶりも素晴らしいと思っている。ただ、家族や友人、周りの人たちが文句を言ってたんだよ。だって、みんな応援してくれてるんだから」という同監督のコメントを伝えている。

地元局の中継で仕事をしている以上、デイビス氏の実況がドジャース寄りになるのは致し方ない面もあるように思えるが、シュナイダー監督としてはもう少し公平さが欲しかったようだ。

