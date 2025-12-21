アーセナルが、首位でクリスマスを迎えることになった。

プレミアリーグ第17節が20日に行われ、アーセナルは敵地でエヴァートンと対戦。ヴィクトル・ギェケレシュが27分に決めたPKの1点を守り抜き、マンチェスター・シティと勝ち点差「2」の首位に立っている。

アーセナルがプレミアリーグの首位でクリスマスを迎えるのは、2002－03シーズン、07－08シーズン、22－23シーズン、23－24シーズンに続き、史上5度目となる。しかし、過去4回はいずれも最終的に優勝を逃した。22シーズンぶりのタイトル奪還へ順調な今季こそ、“5度目の正直”が求められる。

アーセン・ヴェンゲル元監督時代の02－03シーズンと07－08シーズンはマンチェスター・ユナイテッドの逆転を許して2位と3位フィニッシュ。ミケル・アルテタ体制の22－23シーズンと23－24シーズンは、いずれも最終的にマンチェスター・シティに次ぐ2位でシーズンを終えることになった。

なお、プレミアリーグ発足後の過去33シーズンを振り返ると、クリスマスの首位が優勝したのは17回、優勝を逃したのは16回。見事に半々の成績だ。

アーセナルはこのまま長いシーズンを駆け抜けることができるのだろうか。次節は27日に行われ、ホームでブライトンと対戦する。

【ハイライト動画】エヴァートンvsアーセナル